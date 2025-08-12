El particular diamante del millonario anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez

La famosa pareja sorprendió no solo con el anuncio de su boda sino con el tremendo anillo que presumió la modelo y empresaria.

La modelo y empresaria hispano-argentina, Georgina Rodríguez , y el futbolista Cristiano Ronaldo han anunciado su compromiso matrimonial, y no solo se trata de una de las bodas más esperadas del ambiente internacional, sino también de un evento que ha colocado a una joya en el centro de la atención de todos.

El anillo de compromiso que el cinco veces Balón de Oro le regaló a su pareja ya recorrió rápidamente las redes sociales y los titulares por su espectacular tamaño, su valor estratosférico y la controversia que ha desatado.

La confirmación llegó a través de Instagram, donde Georgina publicó una fotografía en la que exhibe la joya acompañada del mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. La imagen muestra con claridad la impresionante pieza: un diamante central de corte ovalado, acompañado de dos diamantes laterales que resaltan la magnitud del anillo. La composición mantiene una estética considerada por expertos como clásica, probablemente montada en oro blanco o platino.

image

El tamaño del diamante central oscila, según las estimaciones de joyeros consultados por diversos medios, entre 25 y 45 quilates, con algunos expertos que lo ubican en el rango superior. El nivel de pureza y color de la piedra ha sido calificado como D-Flawless, la máxima puntuación en los estándares internacionales, lo que eleva aún más su valor en el mercado. La suma total de quilates, incluyendo las piedras laterales, alcanza cerca de 37 quilates.

Los detalles de la super joya que Cristiano Ronaldo le regaló a Georgina Rodríguez

El precio es otro motivo de controversia. Joyeros y medios especializados coincidieron en que la joya que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez podría valer entre 2 y 3 millones de euros. No obstante, otras fuentes elevaron la cifra hasta los 6 millones de euros, e incluso hay quienes hablan de un rango de 6 a 12 millones de euros si se tienen en cuenta las estimaciones sobre el tamaño del diamante y la exclusividad de su calidad.

El anillo se ubica así entre los más caros y deslumbrantes del mundo, en la misma categoría que los anillos de compromiso de figuras como Mariah Carey y Elizabeth Taylor.

image

Al analizar el valor de este tipo de joyas, los especialistas señalaron que factores como los ‘4C’ (quilates, color, claridad y corte) determinan la mayor parte del precio, pero también influyen elementos adicionales: la certificación por laboratorios internacionales, el origen ético de la piedra y la precisión en su talla.