El salario pretendido por los que buscan trabajo es de $1,6 millones

Se trata de un promedio. En el caso de supervisores y jefes, el sueldo pretendido es de algo más de $2 millones.

El salario requerido por las personas que buscan empleo tuvo un incremento acumulado del 24,28% en el primer semestre de este año. Este número se ubica por encima de la inflación acumulada del mismo periodo, que es de 15,1% hasta junio.

Así lo destaca la consultora especializada en recursos humanos Bumeran , la cual señala en su último reporte que el salario promedio pretendido por el público que procura conseguir un puesto de trabajo es del $1,6 billones.

"El incremento acumulado del salario requerido en el primer semestre de 2025 se encuentra por debajo del acumulado en el mismo periodo del 2024 , que fue de 68,81%, con una inflación acumulada de 71,9% hasta mayo", señala el reporte.

salario-pretendido

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que "la lectura de esta tendencia puede ser dual, ya que, por un lado, se puede ver una recuperación de las expectativas salariales y una revalorización del trabajo, pero por otro, surge la pregunta respecto a si simplemente el indicador muestra la necesidad de cobrar más para afrontar gastos mayores".

Durante los primeros 6 meses del 2025, el mayor aumento del sueldo solicitado respecto al mes anterior se registró en enero, con un incremento del 7,30%. Le sigue marzo, con un aumento del 5,34%; y abril, con 4,53%.

La remuneración pretendida promedio alcanzó los 1.598.091 pesos por mes en junio, con una suba del 0,57% respecto a mayo, lo que marca una tendencia a la baja

En junio, el salario pretendido para posiciones de supervisor y jefe fue de 2.209.535 pesos por mes, un -1,26% por debajo del mes anterior; para los segmentos senior y semi senior las remuneraciones promedio fueron de 1.635.609 pesos por mes, un 1.09% por encima de los salarios promedio de mayo; el salario pretendido promedio para posiciones junior fue de 1.150.016 pesos por mes, un 0,43% por encima de las pretensiones del mes anterior.