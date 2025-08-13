El salario pretendido por los que buscan trabajo es de $1,6 millones

Se trata de un promedio. En el caso de supervisores y jefes, el sueldo pretendido es de algo más de $2 millones.
El salario requerido por las personas que buscan empleo tuvo un incremento acumulado del 24,28% en el primer semestre de este año. Este número se ubica por encima de la inflación acumulada del mismo periodo, que es de 15,1% hasta junio.
Así lo destaca la consultora especializada en recursos humanos Bumeran, la cual señala en su último reporte que el salario promedio pretendido por el público que procura conseguir un puesto de trabajo es del $1,6 billones.
"El incremento acumulado del salario requerido en el primer semestre de 2025 se encuentra por debajo del acumulado en el mismo periodo del 2024, que fue de 68,81%, con una inflación acumulada de 71,9% hasta mayo", señala el reporte.
Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que "la lectura de esta tendencia puede ser dual, ya que, por un lado, se puede ver una recuperación de las expectativas salariales y una revalorización del trabajo, pero por otro, surge la pregunta respecto a si simplemente el indicador muestra la necesidad de cobrar más para afrontar gastos mayores".
Durante los primeros 6 meses del 2025, el mayor aumento del sueldo solicitado respecto al mes anterior se registró en enero, con un incremento del 7,30%. Le sigue marzo, con un aumento del 5,34%; y abril, con 4,53%.
La remuneración pretendida promedio alcanzó los 1.598.091 pesos por mes en junio, con una suba del 0,57% respecto a mayo, lo que marca una tendencia a la baja
En junio, el salario pretendido para posiciones de supervisor y jefe fue de 2.209.535 pesos por mes, un -1,26% por debajo del mes anterior; para los segmentos senior y semi senior las remuneraciones promedio fueron de 1.635.609 pesos por mes, un 1.09% por encima de los salarios promedio de mayo; el salario pretendido promedio para posiciones junior fue de 1.150.016 pesos por mes, un 0,43% por encima de las pretensiones del mes anterior.
