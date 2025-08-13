La ANSES ratificó la suma fija para este mes, aunque no alcanzará a todos los adultos mayores. Los detalles.

Una mala noticia para un grupo de jubilados: cuál es la franja que no cobra el bono de $70.000 en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el pago de un bono de $ 70.000 en agosto para jubilados y pensionados de menores ingresos , buscando recuperar parte del poder adquisitivo ante la escalada inflacionaria. El ajuste corresponde al mecanismo establecido en el Decreto 274/2024.

El refuerzo económico está destinado a Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA ), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas ( PNC ) por invalidez o vejez.

Sin embargo, no todos los adultos mayores tendrán derecho a este bono . Algunos cobrarán su totalidad, otros recibirán un proporcional y para una franja determinada no se incluirá ninguna suma fija.

Jubilación. Anses.jpg Además del bono, los jubilados recibirán en agosto un aumento del 1,6%.

Cuánto se cobrará en agosto de 2025

Además del bono, los jubilados y pensionados recibirán en agosto un incremento de 1,62%, en función a la inflación informada con dos meses de retraso. Para establecer la suba de este mes se tiene en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que fue 1,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, los montos que pagará la ANSeS este mes serán los siguientes:

Jubilación mínima: $314.305,37 + bono de $70.000= $384.305,37.

$314.305,37 + bono de $70.000= $384.305,37. Jubilación máxima: $2.114.977,59.

$2.114.977,59. Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $251.444,30 +bono de $70.000= $321.444,30.

$251.444,30 +bono de $70.000= $321.444,30. Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $220.013,76 + bono de $70.000= $290.013,76.

jubilados.jpg Con el aumento y el bono, el haber mínimo se ubicará en $384.305,37.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000 en agosto de 2025

Podrán acceder a la totalidad del bono aquellos jubilados que no superen el haber mínimo vigente y no tengan ingresos adicionales que superen ese monto.

Con el aumento estipulado para agosto, la jubilación más baja se ubicará en $314.243,51. Y con la suma fija alcanzará $384.305,37, el piso para todos los haberes.

Para los adultos mayores que perciban un monto superior a la mínima pero menor a $384.305,37, se pagará un proporcional hasta llegar a este valor. En tanto, los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen los $384.305,37 no recibirán el bono.

Semanas atrás, el Congreso de la Nación aprobó una ley que incrementaba los haberes y subía el bono de $70.000 a $110.000. Sin embargo, no habrá cambios ya que el presidente Javier Milei vetó esta iniciativa argumentando la necesidad de mantener el equilibrio fiscal en las cuentas públicas.

jubilaciones.jpg El calendario de cobro sufrió modificaciones por el feriado del viernes 15.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en agosto de 2025

Como todos los meses, la fecha exacta de cobro dependerá del número final del Documento Nación de Identidad (DNI) de cada beneficiario, aunque en agosto el calendario tuvo modificaciones debido a que el viernes 15 de agosto será feriado puente con motivo de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se celebra el domingo 17.

Ante esta situación, la ANSES no asignó cobros para ese viernes. Y las prestaciones que originalmente corresponderían a esa fecha se acreditarán el lunes 18.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 14 de agosto

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Pensiones No Contributivas