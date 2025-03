Quién le regaló un cocodrilo a Majo Martino

En una época en la que la conciencia sobre el bienestar animal no era la misma que en la actualidad, una historia insólita tuvo lugar, protagonizada por Majo Martino como productora de ShowMatch y ¡un cocodrilo! que viajó desde Corrientes hasta Buenos Aires por un pedido inesperado.

El siguiente paso fue enviar un flete a buscar al animal, que finalmente llegó a Buenos Aires. Pero la historia no terminó allí: el cocodrilo fue regalado y, ante la falta de un destino adecuado, se decidió donarlo al zoológico de Florencio Varela.

Majo Martino y su reflexión sobre el cuidado y la conservación animal

Hoy, con una mirada distinta sobre los derechos de los animales y la preservación de las especies, situaciones como esta resultarían impensadas. "En ese momento no existía la conciencia animal actual. Hoy no lo volvería a hacer, pero en aquel entonces era algo insólito, aunque no prohibido", reflexionó Majo Martino en una entrevista que le realizaron días atrás.

El relato es un reflejo de cómo ha cambiado la percepción social sobre el trato a los animales y la responsabilidad en su manejo, marcando una diferencia entre lo que alguna vez fue visto como una simple anécdota y lo que hoy se consideraría una cuestión de ética y conservación.