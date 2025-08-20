La decisión que tomó Mercedes Funes, la ex esposa de Nicolás Vázquez

Cómo es la vida de la expareja de Nico Vázquez, que tuvo previo a su relación con Gimena Accardi.

Con el paso de los años cada uno hizo su vida por camino separados, pero la historia recuerda que Nicolás Vázquez y Mercedes Funes mantuvieron una relación que inició en el 2000 y se selló con el casamiento de la pareja, aunque la relación no prosperó entre ambos y meses después decidieron ponerle punto final a un vínculo que había tomado protagonismo en el mundo del espectáculo con cierto apoyo del público.

Con la separación de Nico y Gimena Accardi , el nombre de Mercedes volvió a tomar protagonismo. Lo cierto es que luego de la separación que tuvieron en 2006 tras formalizar el vínculo, la actriz continuó con su vida y años más tarde comenzó su vínculo con el periodista y escritor Cecilio Flematti con quien atraviesa un vínculo amoroso y dio el 'si' en su casamiento hecho en 2019.

Su vida sentimental pareciera estar en orden como también su carrera como actriz participando en proyectos televisivos, plataformas digitales y teatro, pero siempre tratando de mantenerse alejada del centro de la escena en el mundo del espectáculo. Más allá de la trascendencia que tomó Vázquez por la reciente separación, también opta por mantener oculta su privacidad.

Mercedes Funes

Mientras Vázquez intenta rehacer su vida amorosa tras el final de su relación con Accardi, en medio de un éxito en le teatro protagonizando a Rocky, su expareja Mercedes Funes atraviesa un proceso de tranquilidad.

Mientras tanto Nicolás Vázquez rompió el silencio y aclaró la infidelidad de Gimena Accardi: ¿Qué dijo?

En la tarde de este martes, Nicolás Vázquez rompió el silencio luego de que Gimena Accardi confesara públicamente que su infidelidad. En primera instancia habló la actriz, lo hizo en su programa del canal de streamming OLGA, donde contó la verdad sobre la separación.

Luego le tocó el turno a Nico quien, desde la puerta del Teatro Lola Membrives, donde hace la exitosa adaptación de Rocky, habló de la dolorosa situación que atraviesa.

Gimena Accardi

“Me da mucha vergüenza estar acá. La verdad es lo que dijo ella. La quiero acompañar desde el lugar que puedo. Para mí es una persona muy importante y siempre va a ser familia”, sostuvo y contó que este mediodía estuvieron juntos.

“Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer”, aclaró lejos de toda polémica. Y remarcó: “Sí aclararles que lo que dijo (Gimena), es lo que sucedió”.

Nicolás lamentó que todo saliera a la luz, y expresó: “Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó hoy a la mañana (cuando Accardi reconoció la infidelidad al aire de Olga), sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda”.

Gimena Accardi

A modo de balance, el actor aseguró: “Realmente, fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Ustedes conocen casi todas, pero no todas, porque hay cosas que pasan dentro de cuatro paredes. Y obviamente, no somos una pareja perfecta como mucha gente pensaba que lo éramos”.

En ese sentido, Vázquez remarcó que venían atravesando una crisis y que no pudieron superarla. “No tengo mucho más para decir, solamente que me parece una mujer con unos ovarios increíbles, que me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque verla partida como la vi hoy no me da ninguna gracia y me pone triste”, cerró.