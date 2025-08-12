Moria Casán tendrá su serie en Netflix: sin Lali, quiénes serán Moria en la ficción

La actriz que interpretará a la One confirmó su participación en las serie ante los rumores.

Si había una figura del espectáculo argentino que no podía no tener una serie que haga referencia a su vida es La One, Moria Casán. Su figura genera cierta atención por su estilo de vida y la personalidad que la ha llevado a ser una de las personas más reconocidas de la farándula local, es por eso que existirá una serie propia.

Con el paso de los días se van descubriendo distintos enigmáticos sobre el elenco que interpretarán los roles en la serie, incluso el protagónico. Los rumores comenzaron a tomar fuerza con el paso de los días sobre quién interpretaría a Moria y posicionaban a Cecilia Roth como la principal candidata para ocupar ese lugar en el que también se barajaba como posiibilidad nombres como Lali Espósito y Griselda Siciliani.

Fue la propia Roth quien confirmó que será la encargada de interpretar a la One: "Esto de la confidencialidad de las plataformas se rompió. Voy a hacer de Moria ", confesó en diálogo con el programa que conduce Ángel De Brito en el streaming Bondi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Resumidoinfo/status/1955266734664884535&partner=&hide_thread=false Cecilia Roth confirmó que interpretará a Moria Casan en la serie junto a Griselda Siciliani



La actriz contó que Lali había sido convocada pero no pudo sumarse al elenco pic.twitter.com/yfQpCP581C — Resumido.info (@Resumidoinfo) August 12, 2025

Por otra parte se refirió al trabajo que tendrá para lograr su papel: "Hay mucho para estudiar porque quiero el alma de Moria. No la traté mucho, hemos hablado, me parece encantadora, inteligentisima"

Sumado a esto reveló información sobre las actrices que interpretarán a Moria en las distintas etapas de su vida: "También está Griscelda Sciciliani. La mas chica no está claro, iba a ser Lali pero no se pudo".

Moria Casán revela la inversión millonaria que guarda en su mansión

Moria Casán tiene un gran vínculo con Sofía Gala, su única hija. Como muestra de eso, contó que en los últimos días se quedó al cuidado de sus nietos Helena y Dante ya que la actriz se había ido de viaje a Europa para ver los recitales de sus bandas favoritas.

Ahora, La One contó más y reveló qué importante gesto tuvo con su hija actriz para asegurarle el futuro. En charla con la revista Pronto, la diva explicó por qué vive en Parque Leloir y qué tesoro tiene en su mansión. "Asegurado, por supuesto", aclaró.

"Es mi casa de fin de semana de toda la vida. Yo la fui ampliando a mi modo con un maestro mayor de obra y fui como la arquitecta de mi casa, a la que fui ampliando tipo patchwork. La compré en el 80 y era mi casa de fin de semana. Después, la tuve un tiempo alquilada y volví porque estaba viviendo en Libertador y Correa y me despertaban los ruidos. Dije: 'Mirá si yo tengo que vivir acá; voy a vivir en un lugar tranquilo donde pueda ver la naturaleza y conectarme con el cielo y con los árboles'”, confió.

Moria 2.jpg

Además, Moria explicó así cómo es la situación cuándo la visitan Sofía y sus nietos y se quedan a dormir: "¡Ah, más vale! Pero, ¡por favor! No solamente me visitan, sino que se quedan a dormir de a 15 en la casa. La mía es la casa del pueblo; es una casa constantemente muy habitada. Tengo en el techo cuadros colgados porque soy una amante del arte y tengo todos mis cuadros, por supuesto, asegurados porque tengo mucho dinero invertido en cuadros. Antes coleccionaba mucha pintura, porque me fascina y como manera de tener algo para dejarle a mi hija también".

Los detalles de Moria Casán para con su hija, Sofía Gala

Moria Casán fue consultada acerca de si le regaló alguno de los cuadros que posee a su hija, Sofía Gala: "Sí. Le regalé un cuadro de Antonio Berni, famoso por sus Juanito Laguna. Amo las obras de arte. Entonces, mi casa es una especie de museo, con cosas muy locas y muy disruptivas también".

Antes de cerrar, comentó: "Aparte, atrás le hice una casita a mi hija Sofía cuando tenía 12 años. Esa casita ahora se la dejé a mi nieta Helena y ahí viene con todos los chicos porque pueden dormir hasta diez personas. Tienen dos sitios con diferentes camas, hay un espacio muy grande y se quedan a dormir tipo tribu. La mía es una casa muy habitada".

De esta manera, Moria dejó bien en claro cómo es el fuerte vínculo con su hija y sus nietos, cómo mantiene sus mas valiosas posesiones y que pasarán con ellas en el futuro.