Cajeros automáticos: cuánto dinero se puede retirar por día en agosto 2025

Las entidades bancarias establecen límites de extracción diarios en los cajeros automáticos . Si bien es cada vez mayor la utilización de herramientas de pago virtuales, la demanda de efectivo no cesa.

Cada banco define los propios límites de extracción en los cajeros para sus clientes. Esto significa significa que los montos diarios pueden variar de acuerdo con factores como la capacidad financiera, el tipo de cuenta y hasta el tipo de cliente, es decir, si la persona que necesita extraer dinero en efectivo tiene cuenta en esa entidad bancaria .

Si bien existen limites límites generales que establece el Banco Central , los usuarios deben tener en cuenta las políticas particulares del banco con el que operan de forma tal de evitar inconvenientes en el futuro.

Esta medida tiene por objetivo garantizar un acceso equilibrado a los fondos que están disponibles en los cajeros y que no haya afectaciones operativas en los bancos ni se ponga en riesgo el dinero de los clientes.

¿Cuánto se podrá retirar en los cajeros automáticos?

Pese a que cada vez son más las operaciones que se pueden saldar de manera virtual, hay muchos otras que requieren la utilización de dinero en efectivo y la demanda de billetes sigue siendo alta.

En agosto de 2025, los montos máximos de extracción diarios varían significativamente entre los distintos bancos:

Banco Nación : límite de extracción de $ 150.000 por día, que puede ampliarse hasta $ 500.000 a través de la aplicación del homebanking.

: límite de extracción de $ 150.000 por día, que puede ampliarse hasta $ 500.000 a través de la aplicación del homebanking. Banco Provincia : límite de $ 400.000, que también puede ampliarse a través de las aplicaciones bancarias.

: límite de $ 400.000, que también puede ampliarse a través de las aplicaciones bancarias. Banco Ciudad : límite de extracción de $ 800.000, que también puede ampliarse a un final de $ 1.200.000.

: límite de extracción de $ 800.000, que también puede ampliarse a un final de $ 1.200.000. Banco Galicia : límite de extracción de$ 400.000 y un total de $ 2.4 millones en cajeros de su propia línea.

: límite de extracción de$ 400.000 y un total de $ 2.4 millones en cajeros de su propia línea. ICBC : límite de extracción de $ 550.000

: límite de extracción de $ 550.000 Banco BBVA : extendió el límite de extracción $ 2.100.000.

: extendió el límite de extracción $ 2.100.000. Banco Macro : mantiene límite de extracción en $ 400.000

: mantiene límite de extracción en $ 400.000 Banco Santander : autorizará un límite de extracción $ 1.000.000 diarios, según la categoría del cliente.

: autorizará un límite de extracción $ 1.000.000 diarios, según la categoría del cliente.

Recomendaciones por seguridad

Como estrategia de seguridad, los bancos recomiendan no imprimir los tickets de los cajeros automáticos. El consejo tiene que ver con que estos papeles contienen información sensible que podría ser utilizada por otras personas para cometer actividades fraudulentas.

En este sentido, en caso de que el comprobante sea desechado de manera incorrecta, los estafadores podrían encontrar allí la información y los datos suficientes para llevar adelante delitos, como pueden ser el robo de identidad o el vaciamiento de las cuentas bancarias.

Qué botón hay que presionar si la tarjeta queda retenida en el cajero automático

Una complicación recurrente dentro del cajero automático es que la tarjeta de débito quede retenida. En estas circunstancias hay que recurrir a un botón, que pocas personas conocen, que hace que el artefacto reacciones y se active un protocolo de recuperación del plástico.

En tanto, es necesario aclarar que no todos los cajeros automáticos cuentan con este botón. Sin embargo, en aquellos que sí lo tienen está dispuesto de una forma en que sea fácilmente alcanzable.

Cuando la tarjeta es retenida en la pantalla del cajero aparece un cartel que ofrece varias opciones para solucionar el inconveniente. Una de estas alternativas es oprimir el botón que permite enviar al banco, de manera inmediata, una notificación sobre el problema.

En algunos casos, la entidad bancaria procederá a realizar acciones remotas para liberar la tarjeta. Si no está disponible esta opción, la sugerencia es contactar al servicio de atención al cliente ni bien ocurre el inconveniente.

En este contexto, es importante tener presente que los cajeros automáticos tienen medidas de seguridad para proteger tanto a los clientes como a las entidades bancarias en sí. Es por eso que, cuando se detecta que una tarjeta de débito fue retenida, el dispositivo suele bloquearla a modo preventiva.