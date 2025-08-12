Rescataron a una mujer tras más de 20 años en estado de abandono: su esposo e hija fueron detenidos

Gracias a un vecino que realizó una llamada anónima al 911 se dio con la mujer, quien presentaba signos de maltrato y desnutrición. Los detalles del caso.

Un terrible caso de una mujer que habría sido r educida a la servidumbre en su casa y padecía desnutrición conmocionó a la localidad de Despeñaderos, Córdoba . Aunque hay episodios confusos y sin resolver hasta el momento, la Justicia ordenó la detención de su esposo e hija de 22 años.

La mujer, de 50 años, se encontraba en un estado crítico de salud por desnutrición severa y maltrato . Según la investigación judicial, la víctima habría sido sometida a condiciones extremas de abandono y servidumbre durante al menos veinte años.

A raíz de una llamada anónima al 911 que realizó un vecino , se descubrió este macabro caso. Medios locales indicaron que los agresores -su esposo e hija- le proporcionaban alimento de "manera ocasional". En tanto, sus otros hijos quedaron imputado por disposición del fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello.

mujer secuestrada cordoba (1)

El fiscal reveló que al momento de su rescate, la mujer se encontraba en estado de shock, con un deterioro físico extremo, desnutrición, estaba "prácticamente encerrada" y no podía salir al patio de su casa ni a la calle.

"Se podía notar un deterioro físico bastante notable. Su estado de bajo peso era evidente. Después, por lo que pude conversar, había otras patologías crónicas asociadas", reveló a Telenoche la psicóloga Gisela Acosta, quien la entrevistó en el Polo de la Mujer.

Actualmente, la mujer permanece internada en el hospital Arturo Illia de Alta Gracia de Córdoba, donde recibe atención médica interdisciplinaria de psiquiatras, psicólogos y médicos clínicos. La víctima solo registró una consulta médica en 2014, la cual será clave para determinar qué pasó en el entramado familiar para llegar a esa situación.

hospital alta gracia

El testimonio de los vecinos fue clave para avanzar con la investigación. Según revelaron, hacía más de una década que no veían a la mujer y que creían que había fallecido. "Ya se efectivizó la detención y se está trabajando para establecer el grado de participación de cada uno", señalaron desde la fiscalía a Cadena 3.

Un hijo de la mujer dijo que no sufría abandono y es paciente psiquiátrica

Un giro inesperado surgió en el caso y versiones cruzadas comenzaron a revelarse. Uno de los hijos de la mujer, David, de profesión enfermero, salió públicamente a desmentir las acusaciones de encierro y abandono en diálogo con TN. El hombre aseguró que su madre es paciente psiquiátrica y estuvo "siempre bajo tratamiento".

En este sentido, negó rotundamente que su padre y hermana hayan esclavizado a su madre. "No sé por qué la Justicia piensa que sí, tampoco sé bien por qué detuvieron a mi papá y a mi hermana". Relató que su mamá estuvo bajo tratamiento en una clínica de Córdoba y medicada, aunque dejó la medicación voluntariamente. "Siempre hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que estuviera bien", sostuvo en diálogo con el mismo medio.

Embed - Mujer rescatada en Despeñaderos: las versiones cruzadas del hijo y la psicóloga que la asistió

"Siempre comía, pero a veces no quería comer", justificó sobre su estado de desnutrición. Sobre la dificultad en el cuidado de su higiene, indicó que "muchas veces le decíamos de bañarla y no quería. No sabíamos cómo ir contra eso de agarrarla a la fuerza y llevarla al baño".

En los próximos días, la mujer podría estar en condiciones de brindar declaración ante la fiscalía de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello. Su testimonio será determinante para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades en un caso que combina un grave cuadro de salud con acusaciones de abandono familiar.