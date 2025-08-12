Sorpresa: la camioneta incendiada en Roca era de un famoso y polémico ex jugador de Boca

Se conocieron nuevos y asombrosos detalles del ataque al lujoso vehículo que generó conmoción y muchas teorías. Se acaba de ir mal de Boca y ahora esto...

La camioneta quedó totalmente destruida por el fuego. Ocurrió en pleno centro de Roca y hay sospecha que fue incendiada.

Gol en contra... Con el correr de las horas trascendió mayor información acerca del ataque incendiario que destruyó una camioneta Ford Raptor en el centro de Roca. Y el dato sorprendente que surge de la pesquisa es que supo ser propiedad de un famoso futbolista argentino.

Como se sabe, el vehículo estaba estacionado sobre la calle Maipú, muy cerca de la San Martín. Según los investigadores, un hombre encapuchado llegó hasta el lugar donde estaba la camioneta, la roció con combustible y la prendió fuego.

La onda expansiva y las llamas llegaron rozaron la cara del incendiario que huyó corriendo por la vereda hacia la zona norte de la vecina ciudad.

Así fue el incendio de la camioneta

Según la reconstrucción de los hechos a partir de los testimonios, el dueño de la camioneta la había estacionado sobre la calle Maipú para dirigirse a un local nocturno, y hasta ese lugar llegaron para avisarle de que el vehículo estaba en llamas.

Testigos contaron que el hombre salió muy tranquilo dudando de que se tratara de su vehículo, pero cuando llegó encontró su camioneta totalmente envuelta en llamas, y a pesar del esfuerzo que hicieron con la utilización de matafuegos y la labor de los bomberos, la camioneta quedó reducida a chatarra. Toda la estructura y el habitáculo se derritió y solamente quedó el chasis en medio del nerviosismo y la angustia de su propietario.

Con el correr de los días fue apareciendo más información y en las últimas horas se conoció el video de cómo este hombre prendió fuego la lujosa camioneta.

Era del ex Boca Marcos Rojo, hoy en Racing

Lo sorprendente del caso, es que según pudo confirmar el sitio local ANRoca, ese vehículo había sido propiedad de Marcos Rojo, el ahora ex jugador de Boca Juniors y nueva figura de Racing.

Incluso un roquense la habría comprado y no habría llegado a realizar la transferencia, por lo que los investigadores al principio trabajaban sobre la pista de que el propietario del vehículo era un hombre radicado en la provincia de Buenos Aires...

Tigre.jpg Marcos Rojo se fue de Boca y ahora está en Racing.

Hasta el momento la policía no ha podido dar con el sujeto que provocó el incendio, ni tampoco se han conocido datos acerca de la identidad del dueño actual de la camioneta. Tampoco hay certezas aún sobre el móvil del ataque, si fue directamente dirigido a su dueño, o si fue un atentado al azar.

Marcos Rojo es un apasionado de las camionetas, y tuvo varias Ford Raptor. Un caso de furia y misterio, al rojo vivo...