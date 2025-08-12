Falklore! es un éxito: el nuevo anuncio que hicieron Milo J y Mex Urtizberea

El formato de las fiestas ¡FA! estrenó su versión de música folklórica y se llevó los aplausos de las nuevas generaciones. El importante anuncio que busca reivindicar la música argentina.

La Fiesta ¡FA! sostiene su promesa de ser inolvidable: una varieté mágica que incluye música en vivo con la banda de ¡FA! comandada por Mex Urtizberea , a la que se suman grandes artistas invitados para cantar y bailar. Una de las últimas fue el ¡Falklore! , ideada por Milo J .

Una reunión en la casa del músico y actor que arrancó en 2022 , comenzó a viralizarse en redes sociales y llegar a diversos estadios, como ocurrió este lunes por la noche en el Arena de Buenos Aires, donde se presentó esta última edición y re alizaron un anuncio inédito: el lanzamiento del disco de ¡Falklore!.

" Ustedes lo hicieron posible" , expresó Milo J por el acompañamiento que recibieron en este último tiempo. Junto a Mex y varios músicos arriba del escenario, revelaron qu e el próximo 28 de agosto podrán escuchar el proyecto que reivindica al folklore con covers nunca antes escuchados.

falklore

La idea de Milo J: llevar a las plataformas a "muchos artistas que la gente no conoce"

En el Arena que llevaron adelante el cantante de música urbana de 18 años y Mex, durante tres horas de show se encargaron de presentar a bandas y proyectos destacados de la escena: Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Yami Safdie, Néstoy Garnica, Peteco Carabajal, Julián Kartún, Maggie Cullen, Radamel, Flor Paz, Los Manseros Santiagueños, Soledad y Natalia Pastorutti, además del carnaval de Agarrate Catalina desde Uruguay.

La idea de "Falklore!" fue de Milo J, cantante de "Rara Vez", quien quería realizar un homenaje a la música argentina. "Yo escucho todo el día folklore. Y hay muchos artistas que la gente no conoce. Y me gusta darles una plataforma como esta, de la que yo me enamoré. Le muestro a artistas de afuera esos temas y quedan flasheados. La estructura, las letras", reveló en diálogo con Tiempo Argentino. Y citó posteriormente una de sus composiciones favoritas: "La pucha con el hombre", de Cuti y Roberto Carabajal, versión que logró realizar en esta edición.

Embed

En aquella ocasión, se juntaron alrededor de una larga mesa artistas como Soledad y Maggie Cullen con el Chaqueño Palavecino o el Chango Spasiuk y próceres de nuestra música como Teresa Parodi y Peteco Carabajal. No faltaron tampoco Cuti Carabajal, Juan Quintero y Lito Vitale, así como artistas de palos diferentes pero cercanos como Julián Kartún y Juan Ábalos. Se sirvieron las empanadas, se llenaron las copas de vino, circularon los mates y se armó la ronda.

falklore 2

FA!, la creación de Mex Urtizberea

La idea original de ¡FA! es de Mex Urtizberea, Fabiana Segovia y Nicolás Tolcachier, que a la vez llevan adelante la producción general del ciclo. Mex es actor, conductor y músico. Es también un gran anfitrión y tiene una casa en la que todo parece tener destino de música, cocina y momentos preciosos.

En distintos rincones hay espacios en donde se apilan instrumentos y se arman climas especiales, donde se agasaja a cuantos lo visitan y en donde siempre se la pasa bien.