El Gobierno ordenó suspender el show gratuito de Milo J en la ex ESMA

"La censura de Milei dejó a 20.000 jóvenes sin su recital", señalaron con indignación los organismos de derechos humanos en la convocatoria a la conferencia de prensa que se realizó en la ex ESMA este miércoles a las 18. La indignación creció cuando, horas antes, se denunció un despliegue de fuerzas de seguridad en los alrededores del predio e incluso dentro de algunos edificios del lugar.

El recital, que iba a contar con entrada libre y gratuita mediante un registro online que se agotó en pocas horas, tenía como objetivo presentar la edición de lujo del álbum 166 de Milo J. La elección del espacio no era casual: el cantante ha mostrado en reiteradas ocasiones su interés por la memoria histórica y los derechos humanos, incluso visitando el año pasado la Casa de la Memoria y la Vida y las excavaciones de la ex Mansión Seré, un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.

Sin embargo, en un fallo firmado por la jueza María Alejandra Biotti, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, se hizo lugar al pedido del Ministerio de Justicia de la Nación, que argumentó que el recital no contaba con la debida autorización del Poder Ejecutivo ni del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los fundamentos del Gobierno para frenar el show

En la medida cautelar presentada por el Ministerio de Justicia, se sostiene que cualquier actividad en el Espacio Memoria debe estar alineada con su finalidad de preservación histórica y promoción de los derechos humanos, y contar con autorización oficial. Según el documento, el Gobierno nacional no fue notificado previamente de la realización del evento y tampoco lo fue la administración porteña, lo que, a su criterio, convierte la convocatoria en un acto arbitrario.

Desde el Ejecutivo, además, justificaron la suspensión alegando que el evento no cumplía con normativas de seguridad, mencionando supuestas falencias en los planes de evacuación y en las salidas de emergencia del predio.

No obstante, fuentes del directorio de la ex ESMA desmintieron estos argumentos y aseguraron que están evaluando los pasos judiciales a seguir para responder a la resolución que impidió la realización del recital.

aime-Dri-fuga-ESMA2 (1).jpg La ex ESMA, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La reacción de Milo J: tristeza e indignación

Luego de la confirmación de la suspensión, Milo J utilizó sus redes sociales para expresar su decepción y pedir a sus seguidores que evitaran enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

“No voy a poder dar el show. Estoy muy triste por eso. Tienen preparados policías afuera para que, si entra la gente, repriman. Así que, si están afuera y ven esto, por favor váyanse a sus casas tranquilos, en orden”, expresó el joven artista en un vivo de Instagram.

Durante su descargo, aseguró que el Gobierno nacional presentó documentación falsa para impedir el evento, incluyendo informes erróneos sobre las condiciones del espacio. “Mostraron papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencia que sí están, pero dijeron que no estaban”, afirmó con indignación.

Cancelan show de Milo J en la exESMA.mp4

El cantante no ocultó su frustración ante la decisión judicial, asegurando que la suspensión no obedecía a cuestiones técnicas, sino a una postura ideológica del actual Gobierno. “Teníamos todo el escenario preparado para ustedes, pero nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta”, disparó.

También remarcó que la convocatoria fue completamente gratuita y que no existía un interés económico detrás del evento. “Yo no cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. No sé qué otra excusa tiene el presidente para cortarnos estas cuestiones. Supongo que no le gusta la música de ahora... qué sé yo”, ironizó.

A pesar del malestar, Milo J cerró su mensaje con un pedido claro a su público: evitar conflictos con la policía y retirarse pacíficamente del lugar. “Si quieren entrar, la policía los va a reprimir y va a ser un quilombo muy grande. Esto no es político, esto es una hijaderemilputez. Tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar, voy a gastar mis lágrimas en otra cosa”, concluyó, visiblemente afectado.