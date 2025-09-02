Fede Bal apostó al amor con Evelyn Botto: la reacción de su ex que lo dejó mal parado

Sofía Aldrey, expareja de Fede Bal, se hizo de la pareja que se estaría formando. Que dijo Botto sobre una salida que realizaron.

Pareciera que Federico Bal , hijo de Santiago y Carmen Barbieri, está saliendo con Evelyn Botto entre rumores que crecen y salidas que con el paso de las horas se van confirmando. Salida al teatro, mensajes y un sinfín de situaciones que podrían encender aún más la llama de una relación que tomó por sorpresa en el mundo del espectáculo.

Rápidamente la expareja de Federico Sofía Aldrey habló en exclusiva con LAM y se refirió a la situación. Llamativamente no se sorprendió y dio a entender que había situaciones que podrían presagiarlo: “Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo. De hecho, una vez él, me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’. Así que esto viene...”.

Sumado a esto se animó a decir: “¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”. Más allá de las declaraciones sobre quien podría ser la nueva pareja de su ex, dejó en claro su postura: “Jamás estaría con alguien que está en pareja: No se me cruza por la cabeza ”.

Sin embargo, ante las insinuaciones del periodista que la entrevistó, evitó la comparación con la China Suárez: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”.

Qué dijo Evelyn sobre una salida que tuvieron

Durante su participación en el programa Tapados de Laburo que se emite por el streaming Olga, reveló que fueron al teatro juntos. "Conseguí dos buenas ubicaciones y le dije de ir”, dijo y se refirió a los consejos que recibió para protagonizar a Úrsula en La Sirenita, el musical: “Hablamos, sabe mucho de teatro, es muy nerd”..

“Me cae bien, es muy piola, tenemos mucha charla interesante”,dijo y profundizó: “Fue una gran salida y quizá lo vuelva a invitar para ir al teatro porque es muy buen compañero, sabe mucho. (...) Me pasó a buscar. Después comimos, me dejó en mi casa y no bajó...”. Con una sonrisa picarona la artista no negó ni afirmó si existieron besos o algo más.

le preguntan a evelyn botto por fede bal, que chusma son, si somos #olga #tapadosdelaburo pic.twitter.com/LNZQEsCIIJ — annmolina (@annmolinaa) September 1, 2025

“Somos personas adultas responsables. No hay nada más”, concluyó.