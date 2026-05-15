El conmovedor mensaje de Pampita a su hija Blanca que hubiera cumplido 20 años

La modelo Pampita Ardohain compartió un mensaje especial y emotivo con el fin de recordar el cumpleaños de su hija. Qué escribió.

La muerte de su hija Blanca cuando tan solo tenía seis años, sin dudas, uno de los momentos más dolorosos y que recuerda cada día de su vida Pampita Ardohain . Aún más cada vez que hay una fecha especial que vincula a la niña y hace emocionar a la reconocida modelo que no oculta su amor por ella en las redes sociales.

Este viernes 15 de mayo la niña cumpliría tan solo 20 años y Pampita no dudó en enviar un extenso y emotivo mensaje en las redes sociales que conmovió a cada uno de sus seguidores en su cuenta de Instagram donde suma más de ocho millones de seguidores. En una imagen donde se las ve juntas con una sonrisa de par en par en un dormitorio, la modelo oriunda de La Pampa publicó un carrusel de foto con un sentido mensaje.

El emotivo posteo de Pampita completo

“A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada…

A los que que no se les iluminó la vida con un hijo…

A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo…

Les presto mis zapatos.

A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día…

A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento…

A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona…

Les presto mis zapatos.

A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas…

A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña…

A los que no se dan una idea lo divertida y alegre que puede ser una mariposa …

Les presto mis zapatos.

A los que no los llenaron de besos y caricias que te hacen explotar el corazón …

A los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte…

A los que no sintieron una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado…

Les presto mis zapatos.

A los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente…

A los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza …

A los que no les cambió las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño…

Les presto mis zapatos.

A todos los que no agradecen lo bueno y malo que se les cruza en el camino…

A los que no se sorprendieron con estampitas guardadas como tesoros, dibujos mágicos y con unas manitos entrelazadas rezando en silencio…

A los que no saben de Dios y su infinito corazón…

Les presto mis zapatos.

A los que nunca perdieron lo más preciado…

A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo…

A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran…

Les presto mis zapatos.

A los que no descubrieron que el amor todo lo puede…

A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años…

A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte …

Les presto mis zapatos”.

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La fuerte predicción del tarot sobre Pampita y Martín Pepa tras la reconciliación

La reconciliación de Pampita y Martín Pepa es una de las novedades de la semana. Después de que se confirmara la separación, el sorpresivo viaje del polista a Buenos Aires terminó sellando la vuelta de la pareja, un giro que nadie esperaba y que volvió a poner a la modelo en el centro de la escena mediática. Pero en medio de tanta emoción, el tarot apareció con una fuerte predicción acerca de la pareja.

La duendóloga y tarotista Liliana Chelli fue invitada a La Mañana con Moria y analizó las cartas que rodean el futuro amoroso de de la modelo y el polista. El arranque de la lectura fue prometedor y generó alivio en el estudio: "Tenemos La Pradera, mucha margarita y mucho girasol. Es bien. El amanecer, también bien", describió la especialista mientras desplegaba las cartas sobre la mesa.

Sin embargo, lo que vino después encendió todas las alarmas. "Pero acá viene el viento. A veces puede venir un vendaval. Ahora estamos en una brisa", advirtió Chelli, cambiando el tono de la lectura de manera abrupta. Y cuando parecía que la cosa no podía ponerse más tensa, la tarotista remató con una frase que dejó helado al piso entero: "Le tengo mucho miedo a esta carta porque no sabemos a dónde deriva el viento".

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La advertencia cayó como un balde de agua fría y generó preocupación inmediata entre quienes siguen de cerca el vínculo de la modelo y el polista. Una predicción que, lejos de dar certezas, dejó abierta la pregunta sobre si esta reconciliación llegó para quedarse o si el "vendaval" que anticipa el tarot todavía está por llegar.

Pampita confirmó su reconciliación con Martín Pepa

Tras comenzar el mes soltera, Carolina Pampita Ardohain volvió a reconstruir su relación con el polista Martín Pepa a pocos días de confirmar su separación en todos los medios. La modelo logró superar su segunda separación, en un noviazgo marcado por distintas idas y vueltas.

Los rumores de una reconciliación entre ellos se despertaron cuando la modelo se apersonó a una entrevista pactada acompañada por el polista. Esta misma información fue replicada en Intrusos y fue Tatiana Shapiro quien confirmó la reconciliación entre la modelo y el polista.

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La periodista se comunicó con Pampita, quien puso fin a los rumores y confirmó su gran presente: "Estoy bien. Pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron; cuando hay amor, todo se arregla". Tan solo días atrás, la modelo culpó a la distancia como la causante de su separación, negando la participación de terceros en discordia: "Es algo importante. La distancia no la podés negar, pero está todo bien. La mejor".

Recordemos que una de las complicaciones de la relación es que el polista reside actualmente en la ciudad de Nueva York, mientras que la modelo vive en Buenos Aires junto a sus hijos. En la primera separación, también se había hablado de la distancia que geográfica que hay en la pareja.