Irreconocible: cómo está hoy Samanta Farjat, la chica del jarrón de Coppola

Hace casi 30 años, el nombre de Samanta Farjat – la chica del jarrón Coppola - saltó a la fama. ¿Qué es de su vida?

En 1996, Samanta Farjat tenía 19 años. Estudiaba Publicidad en la Universidad de Belgrano. Y frecuentaba asiduamente la noche porteña, que por entonces contaba con las presencias estelares de Diego Maradona y Guillermo Coppola , su histórico agente .

En octubre de ese año, la policía inició la denominada “Operación Cielorraso”, allanó el departamento del representante y encontró 40 gramos de cocaína dentro de un jarrón . Y Samanta Farjat fue una de las testigos estrella de aquella causa. Se convirtió en una figura de la tele y hasta tuvo su propia canción. Así, su nombre saltó a la fama con el caso Coppola y su vida cambió para siempre.

Casi 30 años después de aquel escándalo que atrapó a muchos argentinos, Samanta Farjat es periodista y también mamá. En su perfil en Instagram –a su cuenta la siguen más de 50 mil usuarios- abundan las postales de viajes alrededor del mundo, desde Dubai al Caribe.

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Samanta Farjat, la chica del jarrón Coppola y ex novia del actual Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, luce irreconocible a sus casi 50 años: a través de su Instagram, se exhibió en microbikini amarilla en un hotel de lujo.

asi-esta-hoy-samanta-farjat-foto-instagramsamantafarjat-KT66QSJR7FAZ3BQI7GSPNKWBWU.jpg Samanta vacacionó en la isla colombiana de San Andrés, y se mostró deslumbrante con un modelo amarillo vibrante que resaltó sobre su bronceado.

Hace unos años, Samanta Farjat contó –en una entrevista con La Nación- que en la actualidad trabaja de “periodista. Estuve en radio, escribo en una revista digital”, y añadió que “lo que más me gusta es ser proteccionista. Cuido ñandúes, burros, caballos, ni hablar de perros y gatos. He llegado a tener 12 gatos y una perra con sus cachorritos, todos juntos, haciéndoles el aguante hasta que se pudieran dar en adopción. Les dedico mucho amor, mucha plata. Mi idea es crear una fundación para animales y un hospital municipal para mascotas. No todo el mundo puede pagar un veterinario”.

Además, la chica del jarrón Coppola comentó en aquella oportunidad que “también trabajo con niños especiales, colaboro en un comedor de Merlo. Se me acerca mucha gente para pedirme una mano. Pero ayudo en silencio. Capaz es un error. Como no se sabe, por ahí la gente se queda con una vieja imagen mía”.