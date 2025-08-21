El mal momento que vive Candelaria Tinelli: “Necesito consejos”

La hija de Marcelo Tinelli abrió su corazón y se manifestó en redes sociales en medio del dolor que atraviesa por la enfermedad de un ser querido.

Candelaria Tinelli vive uno de los momentos más tristes tras conocer el diagnóstico de uno de sus seres queridos. Es que la hija de Marcelo Tinelli usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la dificil situación que atraviesa una de sus mascotas y pidió consejos.

“Hoy siento que es el día más triste de mi vida. Me enteré luego de una biopsia de la vejiga de mi perra que tiene un tumor maligno que no se puede operar ”, escribió en las primeras líneas de un comunicado en Instagram que acompañó con una foto de su perra en brazos y los emoticones de cara triste y el corazón roto.

En su texto, la ex de Coti Sorokin , se mostró preocupada y sin saber qué hacer frente a esta difícil situación. “No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos o saber si alguien ya vivió esto y me da algo de esperanza, al menos en el tiempo que le quede de vida. Gracias por leerme”, agregó.

Luego volvió a usar sus redes sociales donde tiene más de 4,4 millones de seguidores para agradecer el apoyo de sus seguidores. “Gracias por sus mensajes”, escribió.

El divorcio de Cande Tinelli

Cande Tinelli se había casado en febrero de 2024 en una recordada ceremonia en un haras de Exaltación de la Cruz con el reconocido músico argentino Coti Sorokin. Sin embargo, más allá de una relación de años, finalmente el matrimonio fue fugaz y, si bien al parecer todo marcha en buenos términos, el divorcio estaría cerca de concretarse.

Luego de varios idas y vueltas, parecería ser que finalmente el vínculo se terminó por desgastar y tras un año unidos en casamiento, la pareja decidió tomar caminos separados. En ese contexto, ahora la hija de Marcelo Tinelli habló en detalle sobre el final de su relación con el artista y también reveló otras cosas.

Cande.jpg Cande Tinelli y Coti Sorokin

La influencer fue interceptada en plena calle por un movilero del programa Puro Show de El Trece, y lejos de esquivar consultas, Cande se detuvo y respondió al notero que le consultó de todo, pero específicamente sobre su vínculo y divorcio con Coti Sorokin.

En primer lugar, sobre su situación personal en el proceso legal que afronta por el divorcio contó: “Estoy bien. La verdad, estoy en un buen momento, tranquila, ocupándome de mí y de mis cosas, así que muy bien”.

Luego, sobre el divorcio en sí y su relación actual con el cantautor, contó: “Está en eso. Ya está por salir. Pero sí, nos llevamos muy bien. Obviamente hay diálogo, nos queremos un montón”.