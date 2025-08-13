Las Tinelli separadas: Una se divorció de Coti y la otra de un futbolista

2025, un año en el que la suerte no acompañó en el amor a las hijas del famoso conductor, Marcelo Tinelli.

Luego de los rumores que circularon por el mundo del espectáculo, la separación de Mica Tinelli y Licha López , el ex futbolista de Boca, quedó confirmada. Después de seis años de relación, la pareja tomó caminos separados y le puso fin a ese capítulo en su vida. La confirmación llegó directamente de la propia hija de Marcelo Tinelli , quien esclareció las versiones que habían surgido en las últimas horas.

La palabra de Mica se conoció gracias a Paula Varela, quien este miércoles por la tarde la compartió en Intrusos. Según la captura de WhatsApp que mostró la panelista al aire, la diseñadora expresó: “Es verdad que estamos separados, ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más. La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”.

Respecto al tiempo que había pasado desde esa decisión, la hija del conductor sumó otra frase: “Esto pasó hace más o menos un mes, pero nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada que ver, solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pesando a ambos”. Cabe recordar que la noticia había sido dada a conocer previamente por Pepe Ochoa en LAM el martes por la noche. “Se separaron Mica Tinelli y Licha López”, dijo el periodista sin rodeos. Mica y el futbolista estaban juntos desde 2019 y habían superado más de una crisis.

image

Es la tercer hija de Tinelli que se separa este año. La primera había sido Juanita, quién tuvo un amor de verano con el joven polista Jeta Castagnola. Pero la más resonante fue el divorcio de Candelaria, quién se divorció de Coti a menos de un año de su casamiento. Este último, tomó por sorpresa a propios y extraños.

La historia de la pareja de Mica Tinelli y Licha López

La historia de amor de la pareja que conformaron Mica Tinelli y Licha López había comenzado de manera vertiginosa. A pocas semanas de conocerse, decidieron blanquear el romance y, con la llegada de la pandemia, apostaron a la convivencia. Mica desarrollaba su carrera como diseñadora y acompañó a Licha en su trayectoria futbolística, que estaba marcada por constantes mudanzas a diferentes partes del mundo y cambios de club.

Incluso compartieron parte de su intimidad en la primera temporada del reality Los Tinelli, donde la joven reconoció que sus propios proyectos “habían quedado en pausa para priorizar la relación”. Definitivamente, “acá también existe una arista en el quiebre de su relación”.

image

Cada etapa de la pareja quedó reflejada en la exposición mediática, las declaraciones de los protagonistas y el seguimiento de los programas de espectáculos. Las palabras de ambos y de sus allegados muestran que el final no fue por desamor, sino por la distancia, el desgaste y las dificultades para conciliar las prioridades de cada uno.

A seis años del inicio, y después de varias crisis superadas, la separación entre Mica y Licha ya no es rumor: es una realidad confirmada, con sus propias palabras y con una explicación basada en el respeto mutuo, la sinceridad y una apuesta individual al futuro personal de cada uno.