Cande Tinelli rompió el silencio y habló a fondo de su separación con Coti Sorokin

Cande no esquivó la autocrítica y admitió que la reconciliación previa al casamiento pudo haber sido precipitada. “Cuando volvimos quisimos como apostar por todo, capaz muy aceleradamente”, señaló. Aunque aclaró que, a pesar del final, mantiene una buena relación con el músico rosarino: “La verdad que, más allá del casamiento, que puede ser algo más simbólico que hoy en día no tiene el peso que tenía antes, tengo la mejor con él, y eso me parece lo más importante de todo”.

Incluso, rememoró cómo lo acompañó durante una difícil etapa de salud: “Obvio que lo visité, estaba internado, no podía caminar, pobre. Se tenía que ir a Madrid y quedó acá detenido en Buenos Aires”.

Cande 2.jpg Cande Tinelli y Coti Sorokin

Cande Tinelli reveló por qué se separó de Coti Sorokin

Consultada sobre las causas de la ruptura, la influencer se explayó en una reflexión sobre las dificultades de las parejas modernas. “Yo creo que hoy en día es muy difícil tener una relación, que uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades. No es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva”, reflexionó. Y añadió: “Fue un poco de todo. Sí, creo que fue un poco apresurado todo. Sí, eso sí. No me arrepiento. Igual está bien. Uno aprende de todo".

A pesar de la separación, Cande confesó que conserva con cariño el álbum de fotos de su boda y que recuerda esa jornada “con gran felicidad”.

Respecto a los rumores que la vinculan con Maxi Milito, abogado y amigo cercano, fue tajante al desmentir cualquier romance: "Maxi es mi amigo. No, no es un chongo". Y subrayó su decisión de no involucrarse sentimentalmente por ahora: "Estoy sola y no quiero estar con nadie. Estoy conmigo misma, frase muy de Gabriel Rolón", dijo entre risas, dejando en claro que atraviesa una etapa de introspección y disfrute personal.