Escándalo con Morena Rial: insultó a una empleada en un juzgada al grito de "soy famosa"

La hija del ex conductor de Intrusos protagonizó una nueva polémica y complicó aún más su situación con la Justicia.

Según detalló Pepe Ochoa en LAM, el episodio fue tan tenso como llamativo. Cuando Morena acudió al juzgado, fue requerida por una empleada de la mesa de entradas, quien le solicitó los certificados correspondientes a las últimas dos sesiones de terapia. La reacción de la hija de Jorge Rial no fue la más adecuada. “La de la mesa de entrada le dijo: 'Necesito ver los certificados de las dos sesiones anteriores'”, relató Ochoa.

Embed MORENA RIAL Y UN NUEVO ESCÁNDALO EN LA JUSTICIA



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/hfUa007ZKU — América TV (@AmericaTV) May 13, 2025

El escándalo que protagonizó Morena Rial

Acto seguido, Morena se habría negado de manera rotunda y con tono desafiante: "'¿Vos no sabés quién soy?' y la pute* de arriba a abajo", citó el periodista, quien además leyó el documento labrado en el lugar que certifica lo ocurrido. Desde el entorno judicial el malestar fue inmediato. “A quien trató mal es de mucha confianza de la jueza. Está muy enojada, así que tiene que empezar a tener cuidado", habrían comunicado desde el juzgado al periodista, quien no dudó en advertir: "No sea que, a raíz de todo esto, pidan su detención".