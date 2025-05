Marianela Mirra mostró a José Alperovich internado: la polémica foto

El escándalo con Marianela Mirra salió a la luz cuando Jorge Rial reveló en su programa que la famosa tiene un romance con el ex político tucumano preso en Ezeiza. Esto generó el enojo de la ex Gran Hermano que salió a confirmar su relación y defender la inocencia de Alperoveich en la causa judicial.

“Mi pareja es Alperovich, esto de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, escribió Marianela Mirra en ese momento para dar a conocer su polémica relación de muchos años con el ex gobernador. Además, de que la famosa tiene un conflicto propio con Rial por una relación pasada entre ellos.