Marianela Mirra confirmó su separación con José Alperovich con una dura frase: "Hasta acá llegué"

Todo comenzó con un confuso posteo en el que Marianela publicó una imagen donde se la veía recostada junto a Alperovich en una cama de clínica. El texto que acompañaba la foto desató un sinfín de especulaciones entre sus seguidores. “Cuando amás incondicionalmente, cuando das todo por quienes amás, aunque no siempre la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad”, había escrito en primera instancia. Y añadió una frase cargada de dolor y decepción: “La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno. No me debés nada. Lo hice con amor, a esto también”.