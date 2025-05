Nazarena Vélez habló sobre la situación judicial de Morena Rial y reveló detalles de su pasado

Cuando Mariana Fabbiani le preguntó a Vélez cómo ve lo que le ocurre a Morena, lo cual la podría dejar presa, la empresaria dijo: “Yo en esto no la entiendo, yo conozco una Morena más niñita, más amorosa”.

image.png

“Me duele, me angustia, me da pena que con tantas posibilidades. Me da mucha pena porque siento que Dios, que el universo, quién quieras le dio una nueva oportunidad cuando fue adoptada”, expresó con angustia sobre la joven que hace poco se mostró junto a su hijo menor.

En el momento en el que la conductora remarcó que lo que atraviesa la hija del periodista Jorge Rial es preocupante, la empresaria expresó: “Yo la recuerdo como una buena nena, como una nena con mucho sufrimiento”.

El tremendo testimonio de Nazarena Vélez

Tras aclarar que Morena Rial nunca se acercó a pedirle ayuda, Nazarena Vélez dijo: “No te pide ayuda, tiene su personalidad, qué se yo…”, comentó sobre la influencer que hace poco se separó de su novio Eric.

image.png

“Me da mucha pena también la gente que fue robada porque uno se rompe el alma para poder comprarse algo, un auto o algo para tu casa y que te vengan a afanar así”, resaltó sobre las víctimas de los robos en Martínez por los cuales la hija de comunicador está siendo investigada.

Cuando Guido Zaffora acotó que Nazarena fue la única que no había sido robada en LAM durante la visita que había hecho Morena, ella dijo con humor: “Zafé, vieron mi billetera y dijeron ‘dejala’”.