Así está hoy Elba Rodríguez a 10 años de su paso por MasterChef

La ex participante del reality logró crear su propio camino en el mundo de la gastronomía, pero también del espectáculo.

Lejos de encasillarse solo en la gastronomía, Elba decidió expandir sus horizontes y mostrar nuevas facetas. En los últimos días generó furor en las redes sociales al compartir un look de tarde-noche que no dejó indiferente a nadie. Con un body verde de encaje, short blanco y zapatos dorados, la ganadora de MasterChef 2014 volvió a marcar tendencia entre sus más de 300 mil seguidores en Instagram.

“Chicas, ¿me acompañan a elegir un look de tarde-noche?”, escribió, acompañando el video en el que modelaba el atuendo. Como parte de ese mismo posteo, dejó una confesión que sorprendió a más de una: “Lo que más me cuesta es planchar... por eso elijo telas que no necesiten plancha”.