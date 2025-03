Cande Tinelli prendió fuego a Coti Sorokin y sepultó cualquier posibilidad de reconciliación

El mensaje generó un gran revuelo, ya que podría estar dejando en evidencia que la separación no se dio en los mejores términos. Aunque Cande no hizo mención directa a Coti, la coincidencia temporal de esta publicación con el anuncio de su distanciamiento llevó a muchos seguidores a especular sobre los motivos detrás de su decisión.

Días atrás, la hija de Marcelo Tinelli habló públicamente sobre su situación sentimental y, si bien confirmó que ya no está con el músico, evitó hablar de un quiebre definitivo. “Por el momento, estoy distanciada. La verdad que sí, pero no quiero confirmar nada porque recién llego y me debo una charla. Lo tengo que hablar”, expresó en Intrusos.

Con esta declaración, Cande dejaba entrever que aún había espacio para una conversación pendiente con su esposo. Sin embargo, tras el posteo en redes sociales, surgieron dudas sobre si ese encuentro se dio y terminó de la peor manera o si simplemente decidió ponerle un punto final sin más explicaciones.

Cande 2.jpg Cande Tinelli y Coti Sorokin

Un nuevo comienzo para Cande Tinelli

A esto se sumó otro detalle que no pasó desapercibido: Cande dejó de usar su anillo de casamiento. Cuando le consultaron al respecto, ella aclaró: “Me lo saqué porque necesitaba un respiro, pero lo tengo conmigo”. Una respuesta que refuerza la incertidumbre sobre el futuro de la relación.

En medio de la crisis sentimental, Cande regresó a Buenos Aires tras una estadía en Uruguay y un tiempo en Madrid junto a Coti. Ahora, instalada nuevamente en su hogar, busca recomenzar su vida en solitario.

Aunque en un primer momento su discurso daba margen a una posible reconciliación, las señales que fue dejando en los últimos días parecen apuntar a una decisión más definitiva. La frase sobre priorizar la salud mental y no aferrarse a lo que daña suena como un cierre, aunque sin una confirmación oficial, el misterio sigue rodeando a la pareja.