La Voz Argentina: se conoció la fecha de la gran final

Joaquín Martínez, el joven de Zapala, es uno de los favoritos del team Miranda y buscará su lugar para la gran final del reality.

La Voz Argentina es uno de los programas más vistos en la televisión argentina. Aunque en las últimas semanas se notó una baja en la audiencia, el público está expectante de las instancias finales en las que podrá votar a su favorito.

Los PlayOffs llegarán a su fin en los próximos días y los “shows en vivo” serán los grandes protagonistas de las instancias claves en el reality de Telefe . En esta nueva etapa, el público podrá votar a sus cantantes favoritos y, quienes reciban mayor cantidad de votos, tendrán su pase directo a las semifinales y luego la gran final.

En cuanto a la fecha que baraja Telefe para poner fin a la quinta temporada de La Voz Argentina es octubre. Sin embargo, no está confirmada la fecha exacta en la que se conocerá el ganador de esta edición, ya que se espera la confirmación de algunas fechas de partidos aún.

Se especula en que la fecha oficial será confirmada en la entrega de los premios Martín Fierro a la televisión que tendrá lugar el 29 de septiembre, que conducirá Santiago del Moro.

la voz argentina 2025

Joaquín Martínez, el zapalino que competirá en los “shows en vivo”

Joaquín Martínez tuvo su presentación en la etapa de los PlayOffs en La Voz Argentina. El joven oriundo de Zapala cantó “Quereme…tengo frío” de Marilina Ross y lo hizo por primera vez siendo parte del team Miranda!. También cantaron Eugenia Rodriguez, Tomás Guzmán, Lisandro Rodríguez, Emiliano Villagra, Federico Caravatti, Abril Robledo y Aimel Salí. De los 8, el zapalino fue elegido por Miranda para la próxima etapa de los “shows en vivo”.

En una noche en la que el dio Miranda! tenía que salvar a uno de los participantes, Joaquín solo recibió elogios de parte de los coaches. “Que querés que te diga… yo por circunstancias de la vida y del programa tuve que dejar irte, pero te sigo disfrutando mucho. Lo hiciste muy bien, me olvidaba lo lindo que era y lo hiciste más bonito. Sos un genio Joaco, es un orgullo que estés acá”, reconoció Soledad Pastorutti, su última coach.

Cuando fue el turno de Lali Espósito, la cantante elogió la presentación del zapalino. “Me dejaste la piel de gallina toda la canción. Pude seguir el cuento de esta canción gracias a cómo lo decías. Siempre me escuchó mucho verte cantar y es mi Joaco favorito. Siento que sos una de las voces más bellas que aparecieron este año en La Voz”, dijo. “Me encanta escucharte cantar es una pena que no sea en el team Lali”, reconoció.

“Nos emocionamos muchísimo. Me emocionó mucho porque te marcamos una cosita que fue de interpretación y fue increíble. Entendiste todo. No exageraste. Confiaste en la pureza que tiene tu voz. Te aplaudo de pie”, remarcó Juliana Gattas emocionada por la presentación del neuquino.