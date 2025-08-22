La Voz Argentina: arrancan los Playoffs y nuevas figuras se suman al reality

Este viernes será el último knockout del programa que conduce Nicolás Occhiato y cada team tendrá a los 11 mejores cantantes.

La Voz Argentina empieza a transitar los momentos más importantes de la competencia. Es que después de superar las audiciones a ciegas, las batallas y los knockouts, los cantantes se enfrentarán no solo a los coaches, sino que por primera vez tendrán que convencer al público de seguir en el reality.

El arranque de los Playoffs será el próximo domingo 24 de agosto a las 22 por Telefe. Esta etapa suma nuevas reglas y la participación de nuevas figuras de la música que serán los encargados junto a Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti de elegir a los mejores para seguir a la siguiente etapa.

Los Playoffs son cruciales en el reality ya que el público tendrá la potestad de votar y elegir a sus artistas favoritos. En cuanto al mecanismo de esta etapa, cada equipo – integrado por once concursantes – subirá al escenario para interpretar una canción en solitario.

Cuando finalice la ultima presentación del team, el coach deberá elegir a cinco participantes para salvarlos de la eliminación. Los seis restantes quedarán sujetos al voto de la audiencia, que podrá elegir a sus favoritos a través de los canales habilitados. De esos seis, solo los tres más votados continuarán en la competencia, mientras que los otros tres quedarán eliminados.

De esta manera, en la próxima etapa del reality los teams se reducirán a tan solo ocho integrantes.

Embed - La Voz Argentina on Instagram: "¡SE VIENEN LOS PLAY-OFFS! Llegó el momento de elegir Este domingo a partir de las 22hs #LaVozArgentina con @nicoocchiato y coaches de lujo: @lali, @sole_pastorutti, @mirandaenvivo y @luckra También en HBO MAX @hbomaxar" View this post on Instagram A post shared by La Voz Argentina (@lavozargentina)

Quiénes se suman a los Playoff de La Voz Argentina

Figuras destacadas de la música aportarán su experiencia y su carisma a esta etapa de la competencia que será crucial para los participantes. Lali contará con la participación de Joaquín Levinton, lider de Turf; La Sole trabajará junto a Juanes, referente de la música latina.

En tanto que el dúo Miranda! tendrá como aliado a Tiago PZK, uno de los artistas más escuchados por las nuevas generaciones y Luck Ra sumará a Pablo Tamagnini, vocalista de la K’onga para potenciar el cuarteto en el team.

Juanes Fiesta de la Confluencia

Joaquín Martínez, el joven oriundo de Zapala, es el único neuquino que estará compitiendo en los Playoffs de La Voz Argentina. El participante que audicionó y eligió el team Soledad fue eliminado en los Knockouts, pero el team Miranda! decidió “robarlo” en una fuerte pelea con Lali que también lo quiso para su team.