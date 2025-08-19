Cuál es el verdadero nombre de Luck Ra y por qué hay conexión con un prócer

El artista reveló su verdadero nombre en el certamen La Voz y sorprendió a los presentes.

Luck Ra se convirtió en un jurado de lujo del exitoso certamen La Voz Argentina que conduce Nicolás Occhiato y le transmite a los televidentes y compañeros una alegría particular. Cada uno de los comentarios que realiza el cantante de cuarteto toma cierta relevancia por su picardía.

En la edición de este lunes el cantante hizo una importante confesión que no pasó desapercibida entre sus compañeros ni tampoco para el público. Es que el cordobés reveló públicamente su verdadero nombre detrás de su nombre artístico: “Mirá que yo tengo primer nombre también, eh”, dijo Luck Ra desde su sillón, luego de que el conductor del certamen lo llame por su nombre Facundo.

Ante esta situación fue Occhiato quien expuso el nombre al aire de: "Juan" , esbozó el conductor mientras que el cordobés dijo: “Uh, pero no lo digas al frente de todos”.

Luck Ra

Luego dejaron entrever que se trataba de un nombre largo y le pidieron que lo revele: “Juan Facundo Almenara Ordoñez del Corazón de Jesús”, sorprendió a los presentes en La Voz a punto tal que Lali Espósito dijo: “¿Me estás jodiendo que te llamas así?”.

"Tengo algo que ver con Belgrano”, sostuvo el cantante tras revelar el apellido también. Es que el prócer argentino era de nombre y apelido Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Al conocer el nombre completo, el artista fue el centro de las burlas y las risas: "Galán de telenovela de los 90", dijo Lali sobre el nombre.

“Me gusta más que me llamen Facu. Juan Facundo me hace acordar cuando me retaba mi mamá”, contó y agregó: “Sabés que me mandé un cagadón si mi vieja me llama así, ¿viste?”.

BELGRANO.webp

Nahuel Pennisi quiere cantar con Wos y le lanza palito a Luck Ra

En diálogo con Línea Abierta (LU5) contó sobre el encuentro que tendrá con sus fans en Neuquén y Cipolletti, su deseo de hacer un feat con Wos y el análisis de La Voz Argentina.

El encuentro del cantautor con su público será en formato acústico, “bien íntima”, remarca el artista nacido en Florencio Varela que saltó al estrellato en 2009 cuando participó del Festival de Cosquín. “Tengo la alegría de volver a Neuquén, una provincia que me recibe con mucho amor”, destacó del público que lo acompaña en sus presentaciones.

Pennisi ganó mayor popularidad cuando colaboró con artistas como Abel Pintos, La Konga, Kany García y Luciano Pereyra, entre otros. “Son momentos lindos en los que uno disfruta y aprende mucho”, dijo y reconoció que colaboraciones con Kapanga en “Todavía” o Carajo en “Cruces Inauditos” lo sorprendieron. Siguiendo esta línea, contó que uno de sus sueños a cumplir es un feat con Alejandro Sanz a quien conoció en un viaje a Miami, El Negro Rada y Juan Luis Guerra.

nahuel-pennisijpg (1)

“También me interesa compartir la música urbana con algún exponente de ahora como Wos o Trueno porque tienen apertura y te sacan de la zona de confort”, dijo dejando la puerta abierta a un estilo urbano que lo llevaría a otra escena.

Padre de Mateo y Alma, Pennisi no descarta el lanzamiento de un disco infantil. “Siempre estoy conectado con el amor a los niños y la música para chicos. Me gustaría grabar algún disco porque es divertido estar cerca de los nenes y las familias. Me emociona cuando van niños a los shows. Tengo ganas de hacer el disco, pronto”, contó en la entrevista.