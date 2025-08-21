La Voz Argentina: la presentación que dejó afuera al neuquino Oscar Burgos
El participante de Junín de Los Andes cantó “Para vivir un gran amor” y se enfrentó al joven Jaime Muñoz que sigue en competencia.
Oscar Burgos supo conquistar el corazón de los seguidores de La Voz Argentina con su primera aprición en la competencia cuando en las audiciones a ciegas interpretó “Sobreviviendo”. Sin embargo, la ilusión por llegar a las instancias finales del reality se desdibujaron con su última presentación.
Este miércoles la noche de los knockouts enfrentó al ex policía de Junín de los Andes con Jaime Muñoz que cantó “Pedacito de cielo” de Homero Expósito. Burgos eligió subir al escenario y cantar “Para vivir un gran amor” de Cacho Castaña y aunque su presentación fue elogiada por los coaches no logró pasar la prueba.
“Oscar es hermoso lo que transmitía, se nota que le ponés el corazón a lo que hacés”, destacó Cazzu quien acompaña en esta etapa a su amigo Luck Ra. La Sole, por su parte, volvió a darle la espalda al neuquino y marcó su favoritismo por el joven. “Jaime es el verdadero distinto entre todos los que están acá”.
Fue así que Lali quien en “Las Batallas” había robado a Burgos decidió que en esta etapa fuera el quien dejara el reality. El neuquino se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia y recibió un cálido reconocimiento de todo el equipo y del público.
