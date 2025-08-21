Espectáculos La Mañana La voz argentina La Voz Argentina: la presentación que dejó afuera al neuquino Oscar Burgos

El participante de Junín de Los Andes cantó "Para vivir un gran amor" y se enfrentó al joven Jaime Muñoz que sigue en competencia.







Oscar Burgos en La Voz Argentina

Oscar Burgos supo conquistar el corazón de los seguidores de La Voz Argentina con su primera aprición en la competencia cuando en las audiciones a ciegas interpretó “Sobreviviendo”. Sin embargo, la ilusión por llegar a las instancias finales del reality se desdibujaron con su última presentación.

Este miércoles la noche de los knockouts enfrentó al ex policía de Junín de los Andes con Jaime Muñoz que cantó “Pedacito de cielo” de Homero Expósito. Burgos eligió subir al escenario y cantar “Para vivir un gran amor” de Cacho Castaña y aunque su presentación fue elogiada por los coaches no logró pasar la prueba.

“Oscar es hermoso lo que transmitía, se nota que le ponés el corazón a lo que hacés”, destacó Cazzu quien acompaña en esta etapa a su amigo Luck Ra. La Sole, por su parte, volvió a darle la espalda al neuquino y marcó su favoritismo por el joven. “Jaime es el verdadero distinto entre todos los que están acá”.