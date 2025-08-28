La Voz Argentina: el zapalino Joaquín Martínez, el elegido por Miranda!

El joven de 22 años cantó un tema de Marilina Ross y fue el único participante del team elegido por Miranda! para seguir en el reality.

Joaquín Martínez tuvo su presentación en la etapa de los PlayOffs en La Voz Argentina . El joven oriundo de Zapala cantó “Quereme…tengo frío” de Marilina Ross y lo hizo por primera vez siendo parte del team Miranda!. También cantaron Eugenia Rodriguez, Tomás Guzmán, Lisandro Rodríguez, Emiliano Villagra, Federico Caravatti, Abril Robledo y Aimel Salí.

En una noche en la que el dio Miranda! tenía que salvar a uno de los participantes, Joaquín solo recibió elogios de parte de los coaches. “Que querés que te diga… yo por circunstancias de la vida y del programa tuve que dejar irte, pero te sigo disfrutando mucho . Lo hiciste muy bien, me olvidaba lo lindo que era y lo hiciste más bonito. Sos un genio Joaco, es un orgullo que estés acá”, reconoció Soledad Pastorutti, su última coach.

Cuando fue el turno de Lali Espósito, la cantante elogió la presentación del zapalino. “Me dejaste la piel de gallina toda la canción. Pude seguir el cuento de esta canción gracias a cómo lo decías. Siempre me escuchó mucho verte cantar y es mi Joaco favorito. Siento que sos una de las voces más bellas que aparecieron este año en La Voz” , dijo. “Me encanta escucharte cantar es una pena que no sea en el team Lali”, reconoció.

“Nos emocionamos muchísimo. Me emocionó mucho porque te marcamos una cosita que fue de interpretación y fue increíble. Entendiste todo. No exageraste. Confiaste en la pureza que tiene tu voz. Te aplaudo de pie”, remarcó Juliana Gattas emocionada por la presentación del neuquino.

Embed - Joaquín Martínez - “Quereme… tengo frío” - Team Miranda! - Playoffs - La Voz Argentina 2025

La salvación de Miranda!

Luego de escuchar las ocho presentaciones de los 11 participantes del team Miranda! Juliana Gattas y Ale Sergi tuvieron que elegir, al menos en la primera noche, a la mejor presentación.

“Que difícil es tomar la decisión y transmitirla. Todos hicieron un show genial. Tienen un nivel mortal, pero quien continua es Joaquín Martínez”, dijo la cantante que sorprendió al joven de Zapala que sigue en carrera y cantará en la etapa de los “vivos”.