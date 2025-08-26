La Voz Argentina: la versión de un hit de Michael Jackson que deslumbró a Lali Espósito

Las cámaras apuntaron al centro del escenario de La Voz Argentina cuando el participante Alan Lez se paró para realizar su presentación en la lucha por continuar con el equipo de Lali Espósito . Los jurados miraron con la atención que requiere cada presentación a la espera de un nuevo show, sin embargo estarían ante una gran presentación que causó emoción.

Rápidamente comenzó a sonar " Bad " de Michael Jackson para que el artista demuestre todo su potencial con una performance impecable que implicó coreografías similares a las que hacía el artista en cada presentación. La gran presentación del artista le aseguró continuar en el certamen y meterse en la próxima fase del exitoso certamen.

En los ensayos donde estuvo bajo las ordenes de la artista pop y el cantante de rock Joaquín Levinton, el joven dijo: “Lo que más me gusta es entretener a la gente y de ahí en más es darlo al 100% para que del otro lado se reciba con una sonrisa”.

EL SHOWSAZO QUE DIO ALAN LEZ#LaVozArgentina pic.twitter.com/lpNHgw9IHu — aaron (@aarontsuarez) August 26, 2025

Ya con la presentación ejecutada en el escenario central, Lali, líder del equipo, esbozó: “Te voy a confesar, Alan, que tenía un poco de miedo porque es una gran canción de un gran artista, un número uno, y vos tenés con qué, pero tenía miedo porque a veces cargar a alguien que sabes que es bueno con más data puede llegar un momento en que te engolosines de vos mismo, que te comas tu propio personaje que hacés en el escenario y te repitas pensando que eso es lo que tenés que hacer porque es lo que gustó de vos”, esbozó ante el micrófono de La Voz y sumó sin escrúpulos: "Tenía miedo de que eso pase, y la verdad me cerraste el culo, ¿se entendió la metáfora? Demostraste una vez más que estás listo para lo que te va a pasar y que no hay desafío que se te tire y no lo transformes en magia, así que te felicito muchísimo”.

Lez La Voz

Los artistas salvados por Lali

Valentino Rossi, quien brilló con Don’t Stop Believin; Jaime Muñoz fue elegido tras cantar “La Barca”; Alan Lez, que cantó “Bad” de Michael Jackson; Lola Kajt, que cantó “Don’t You Remember” de Adele; y Rafael Morcillo, que brilló con “(You Drive Me) Crazy” de Britney Spears.