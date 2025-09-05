El llanto de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, cuando conoció a Messi

El hijo del reconocido artista emocionó con su reacción al conocer al futbolista en el predio de AFA en Ezeiza y el video recorrió el mundo.

Lionel Messi genera un mar de emociones con su presencia debido a la influencia que ha conseguido tener debido a su nivel futbolístico que lo ha catapultado y sostenido como el mejor futbolista a nivel mundial. Atravesó a los argentinos, también extranjeros, adultos, niños, hijos de famosos, en fin, a casi todo el mundo.

Pocas personas tuvieron la posibilidad de conocer a la estrella del fútbol mundial que está en la Argentina en el marco del duelo que la Selección le ganó a Venezuela por 3-0 con dos goles del '10' en su último partido oficial en suelo argentino con la Scaloneta. Previo a ese encuentro, Dionisio, hijo de Flavio Mendoza , tuvo la oportunidad de conocer al jugador y dejó una reacción que recorrió el mundo.

Es que el artista y su hijo de siete años visitaron el predio de AFA en Ezeiza el día previo al encuentro para conocer al histórico jugador que vive días particulares. Al ingresar al edificio de manera engañada para que sea una visita sorpresa, el niño se encontró con Messi en los pasillos y rompió en llanto al verlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1963695630624403525&partner=&hide_thread=false Uf, mirá el llanto desconsolado de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, al conocer a su ídolo LIONEL MESSI…

pic.twitter.com/skP7HoKm5V — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 4, 2025

“Y un día Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo: Leo Messi. Gracias por tu humildad, tu don de gente. Tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa. Sos un ejemplo de ser humano para todos. Gracias, y hoy vamos a estar todos con vos. A seguir dando magia, lo que logras en los niños... sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos”, escribió Flavio en sus redes tras el encuentro.

En otro posteo sumó: “Hoy Dionisio cumplió un sueño: conocer al mejor deportista del mundo. No solo como deportista, sino como persona. Su humildad y cariño son únicos, gracias por tanto”.

Dionisio

El increíble encuentro de Charly García con Leo Messi y Rodrigo De Paul

En una noche colmada de emoción por el último partido de Lionel Messi en eliminatorias como parte de la Selección Argentina en nuestro país, numerosas estrellas y personajes públicos dieron el presente en el Monumental para presenciar el histórico momento.

Entre ellas, se destacó la increíble presencia de la leyenda del rock Charly García, quien disfrutó de la victoria de Argentina desde una de las privilegiadas plateas. Durante la noche del jueves, distintas imágenes del músico circularon por las redes sociales.

Una vez finalizado el encuentro entre Argentina-Venezuela, con una gran victoria del Seleccionado, García protagonizó un especial momento junto al ovacionado de la noche y otros jugadores presentes.

Lionel Messi Charly García

Tanta fue la emoción del músico por conocer a Messi, que incluso lo esperó a la salida del Monumental para poder saludarlo de cerca. Por su parte, el futbolista no dudó en parar a estrechar su mano.

Luego de compartir unas palabras, Messi, Rodrigo de Paul y “Chiqui” Tapia sellaron su encuentro con una foto juntos donde se puede apreciar la buena onda entre todos y la emoción del músico.