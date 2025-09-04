Lionel Messi fue sincero: ¿Juega el próximo Mundial?

El capitán de la Selección Argentina habló con la prensa luego de finalizado el partido ante Venezuela, donde convirtió un doblete.

Lionel Messi cerró su ciclo oficial con la Selección Argentina en suelo nacional con una noche perfecta en el estadio Monumental. Convirtió dos goles en la victoria por 3-0 ante Venezuela por las Eliminatorias y se despidió de la gente como lo soñaba . Sin embargo, lo más fuerte llegó después del partido, cuando se refirió a su futuro con la Albiceleste y la chance de disputar el Mundial de 2026 .

La frase retumbó como un eco incómodo entre los fanáticos: “No creo que juegue el otro Mundial... Lo más lógico es que no llegue”, dijo el capitán de 38 años, visiblemente emocionado pero realista con respecto a lo que viene. “Estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido”, aclaró, abriendo una pequeña ventana para la esperanza.

También explicó que su continuidad dependerá de cómo se sienta físicamente: “Cuando me siento bien, disfruto; si no, prefiero no estar. Iremos viendo”. El mensaje fue claro: la etapa final de su carrera será vivida con serenidad y sin forzar lo imposible.

Sobre el partido, Messi destacó lo especial que fue cerrar su ciclo en el país de esta manera: “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, sabiendo que era mi último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas”, dijo tras el pitazo final. Y agregó: “Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente”.

A modo de balance, dejó otra reflexión que resume su etapa con la Selección: “Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno. Todo lo que vivimos fue hermoso”.

La emoción de Lionel Messi antes del partido

Un video que muestra a Lionel Messi llorando desconsoladamente en el campo de juego del Estadio Monumental se viralizó este jueves por la noche, conmoviendo al mundo del fútbol. El capitán de la Selección Argentina no pudo contener la emoción durante el calentamiento previo al partido contra Venezuela, en lo que es su despedida oficial de las Eliminatorias en el país.

El llanto del astro fue la respuesta a la increíble ovación que recibió de un estadio colmado, consciente de que estaba presenciando un momento histórico.

En el video, se puede observar cómo Lionel Messi, durante los ejercicios precompetitivos, se detiene por un instante. Visiblemente superado por la emoción, el capitán se aparta de sus compañeros, se tapa la cara y se seca las lágrimas mientras mira hacia las tribunas del Monumental.