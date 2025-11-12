Lionel Messi le hizo otro guiño al Barcelona y contestó si será entrenador tras dejar el fútbol

En un ping pong de preguntas y respuestas, el campeón del mundo con la Selección Argentina contestó todo sin dudar.

A tan solo dos días de su sorpresiva visita al Camp Nou, Lionel Andrés Messi volvió a referirse al FC Barcelona durante un ping pong de preguntas y respuestas.

En uno de los tramos de la entrevista, le plantearon una elección: ¿en qué clima preferiría estar dentro del campo de juego, en Barcelona o en Miami ? El “Diez”, con una sonrisa y sin dudar, respondió que le encanta Barcelona .

Además, le hicieron una pregunta táctica inesperada: ¿prefería jugar con un 4-4-2 o un 4-3-3 ? El capitán de la Selección Argentina miró directamente a la cámara y, con firmeza, eligió el 4-3-3 , la misma formación que utilizó el conjunto “culé” durante gran parte de su carrera en el club catalán.

¿Otro Mundial u Otro Balón de Oro?

Otro Mundial.



¿Jugar con el clima de Miami o de Barcelona?

Barcelona.



¿Hacer un hat-trick pero perder o meter el gol del triunfo?

Gol del triunfo.



Una vez más, las palabras de Messi dejaron en evidencia el lazo inquebrantable que lo une al Barcelona. A pesar del paso del tiempo y de su presente en el Inter Miami, el rosarino sigue mostrando un cariño especial por el club que marcó su carrera y lo vio convertirse en leyenda. En cada gesto y en cada respuesta, el “Diez” confirma que el vínculo con la ciudad catalana trasciende el fútbol.

¿Messi será entrenador de fútbol?

Si bien las declaraciones de Lionel Andrés Messi tuvieron una fuerte trascendencia, el astro argentino dejó tres definiciones que impactaron directamente en los amantes del fútbol.

Le preguntaron si prefería ganar otro Balón de Oro o una nueva Copa del Mundo. El rosarino no dudó y respondió que le gustaría levantar nuevamente el trofeo del Mundial.

Luego, le realizaron una consulta vinculada a sus valores futbolísticos: ¿un hat-trick o el gol del triunfo? Sin mostrarse del todo convencido, Messi apeló a la esencia del deporte y, con humildad, eligió el tanto de la victoria.

En la última pregunta del video, el entrevistador le propuso elegir entre ser director técnico o dueño de un club. Con una sonrisa, el capitán argentino confesó que le gustaría ser el dueño de una institución.

Una vez más, Lionel Messi dejó en claro su forma de ver el fútbol: simple, competitiva y auténtica. Entre sonrisas y sinceridad, el capitán argentino volvió a demostrar por qué sigue siendo una referencia tanto dentro como fuera de la cancha.

La publicación de Lionel Messi que ilusionó a todo Barcelona

Lionel Messi sorprendió a propios y extraños este lunes en Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales desde el Camp Nou, acompañado de un mensaje que ilusiona a los hinchas: "Ojalá algún día pueda volver".

El capitán de la Selección Argentina y actual jugador del Inter Miami subió una serie de fotos y videos de una visita al estadio, donde fue "inmensamente feliz".

El mensaje completo que Messi subió a su cuenta de Instagram fue: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".

El posteo se viralizó rápidamente y reavivó el deseo de los "blaugranas". La publicación de Messi es un mensaje directo sobre su frustrada despedida del club, que se debió a diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta.