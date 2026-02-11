Lionel Messi se lesionó: ¿Debe preocuparse la Selección Argentina?

El campeón del mundo estará algunos días de baja en el Inter Miami por un desgarro sufrido en un partido amistoso.

El astro argentino del Inter Miami de Estados Unidos, Lionel Messi , se desgarró en el amistoso del sábado con Barcelona de Guayaquil en Ecuador y, por esta lesión, se suspendió el partido del viernes en Puerto Rico ante Independiente del Valle.

El capitán de la Selección argentina formó parte del amistoso del sábado 7 de febrero en el estadio Monumental de Guayaquil donde el Inter Miami empató 2-2 con el Barcelona de Ecuador.

En dicho encuentro, Messi sintió una molestia y fue sustituido a los 13 minutos del complemento por el uruguayo Luis Suárez . Finalmente, lo que parecía una simple sobrecarga, se terminó confirmando que fue un desgarro que le demandará 21 días de recuperación al rosarino. Si bien la Selección Argentina no debe preocuparse por la Finalissima, ni mucho menos la Copa del Mundo, es una primera señal de alerta sobre el estado físico del campeón del mundo antes de la cita mundialista.

Ante esto, el cuerpo técnico del equipo estadounidense encabezado por el argentino Javier Mascherano tomó la determinación, en conjunto con el astro, de preservarlo en el próximo partido que iba a tener lugar el viernes ante Independiente del Valle en Puerto Rico y que pueda recuperarse de buena manera en Miami.

Lionel Messi

Por ello, la organización del partido amistoso en la isla caribeña tomó la decisión de suspenderlo y el propio Messi grabó un mensaje para los puertorriqueños en su Instagram, donde aseguró: “El último partido en Ecuador terminé con una molestia y por eso salí antes de terminarlo. Por eso, junto a la gente de la organización y la del club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos prontos. Les agradezco por el cariño, sé que estaban todas las entradas vendidas”.

En sus redes oficiales, el club de Estados Unidos informó que el partido se reprogramó para el jueves 26 de febrero y será en el estadio Juan Ramón Loubriel de la ciudad puertorriqueña de Bayamon. El encuentro se jugará entre la primera y segunda fecha de la MLS, para que los fanáticos portorriqueños puedan ver al Inter Miami como estaba establecido, aunque no hay confirmación sobre si Lionel Messi podrá sumar minutos.

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

El Inter Miami, equipo que tiene como gran figura al argentino Lionel Messi, se convirtió en el más valioso de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Según un informe del medio especializado Sportico, el club donde juega el rosarino alcanzó una valoración de 1.450 millones de dólares.

Esta cifra representó un aumento del 22% con respecto al 2025, lo que le permitió desplazar a Los Angeles FC, que venía liderando en dicha estadística hace cuatro años y que actualmente está cotizado en 1.400 millones de la moneda estadounidense.

El top 5 lo completan Los Angeles Galaxy (US$1.170), Atlanta United (US$1.140) y New York City (US$1.120). Las mencionadas fueron las únicas cinco de las 30 franquicias de la liga norteamericana que superaron el valor de 1.000 millones de dólares.

Un aspecto clave en el aumento de la valoración del Inter Miami fue la construcción de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, que se especula con que sea inaugurado en este 2026.

Messi-Inter-barcelona ecuador-Portada

Messi llegó al Inter Miami a mediados del 2023, luego de dos turbulentos años en el Paris Saint-Germain, donde no la pasó nada bien ante la hostilidad de los ultras franceses. Desde su arribo, el capitán de la Selección argentina disputó 88 partidos, en los que anotó 77 goles y repartió 44 asistencias.

Al momento de su llegada a las “Garzas”, el equipo que tiene como principales accionistas al argentino Jorge Mas y al ex futbolista inglés David Beckham era uno de los peores de la MLS.

Sin embargo, Messi pudo guiarlo hacia la conquista de los primeros cuatro títulos de su historia. El primero de ellos fue la Leagues Cup 2023, al cual lo siguieron la Supporters´ Shield 2024, el de la Conferencia Este de la MLS y la conquista de la Major League Soccer 2025.

El principal objetivo de Messi en este 2026, además de los que tendrá con el Inter Miami, será el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México y que tiene a la Argentina como una de las grandes candidatas.