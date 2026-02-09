Se pasó de canchero: el insólito blooper de una joven estrella que quiso gambetear y se fue afuera solo

Un futbolista del Bayern Múnich, que tiene como ídolo a Messi, quedó en ridículo luego de una gambeta frustrada.

El Bayern Múnich utiliza en su plantel al joven jugador de 17 años Lennart Karl quien irrumpió en la primera división con un alto nivel ofreciéndole al equipo un desequilibrio particular en el ataque del elenco alemán que marcha primero con comodidad, a seis puntos del Borussia Dortmund quien es su perseguidor más cercano.

Para el conjunto bávaro el Hoffenheim , el tercero en la tabla de posiciones, no fue un problema y lo aplastó con una goleada por 5-1 donde no le dio respiro y le mostró la chapa que ha conseguido en su historia el equipo con múltiples títulos. Con la fortaleza de sus jugadores de primer nivel, los dirigidos por Vicent Kompany sacaron diferencias.

En la segunda etapa, cuando corrían los 63 minutos de juego, Karl fue lanzado al campo de juego para reemplazar a Michael Olise. Si bien no pudo anotar durante su participación en el equipo, dejó un blooper que llamó la atención en el mundo del fútbol. Es que el jugador quedó mano a mano con un defensor, encerrado en el rincón del córner y bajo la presión de un defensor que generaba un contexto donde las posibilidades de escapar eran ínfimas. Rápidamente el joven jugador intentó una pirueta para engañarlo pero terminó enganchando el balón y lo sacó por línea de fondo dándole a su rival el saque de arco.

Real Madrid loan player Lennart Karl today

Irónicamente, el defensor aplaudió a la joya tras ver en qué decantó el intento de pirueta que realizó en el rincón. Sin embargo la imagen quedó cómo una anécdota debido a la contundente victoria.

La admiración del jugador por Messi: el detalle en honor al '10' en cada partido

La joya tiene como a uno de sus ídolos a Lionel Messi, como le sucede a gran parte de una generación de amantes del fútbol que creció viendo al exjugador del Barcelona conquistando el mundo. Las imágenes fueron claras en los últimos meses: la cuenta oficial de la Bundesliga compartió un video donde se ve que Karl lleva unas canilleras donde tiene una imagen del festejo icónico de Messi portando su camiseta tras convertir el 3-2 definitivo en el cierre de un clásico entre el blaugrana y Real Madrid.

Messi Camiseta Barcelona

Por su gran nivel, Karl fue denominado como el "Nuevo Messi", apodo que muchos han adquirido pero no lograron alcanzar. Ante esto, el jugador aclaró: "No me puedo comparar con Messi, Messi está allá en la cima y hay un largo camino por recorrer para alcanzar esto (nivel), él es mi ídolo".

Sin embargo, dejó en claro dónde desea jugar: "Bayern es un equipo muy grande, es un sueño jugar aquí y por supuesto que es algo muy especial, pero definitivamente quiero jugar en Real Madrid. Algún día quiero ir, es mi club soñado".