El fuerte análisis de Úbeda sobre el rendimiento de Boca ante Vélez: "Me voy preocupado"

Boca tuvo un rendimiento apático, contra todos los pronósticos después de que en los últimas meses mostró una leve mejoría que ilusionó a los hinchas por el liderazgo de Leandro Paredes. No solo fue una noche floja desde el juego sino que no tuvo el ímpetu para generarle temor a Vélez y mostrar rebeldía para revertir el duelo: el Fortín lo ganó fácil y con contundencia.

El rendimiento del equipo puso al entrenador Claudio Úbeda en el centro de los cuestionamientos por lo exhibido de visitante. Durante la conferencia de prensa en el estadio José Amalfitani, el entrenador admitió los errores pero se escudó en el nivel parejo del fútbol argentino.

“ Lógico que me voy preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego e intención de ataque, eso es lo que hace que estemos preocupados”, dijo y sumó: “No fue un buen partido. No es excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local. Te puede tocar perder como hoy, pero no hicimos las cosas como las teníamos que hacer o no tuvimos el rendimiento que esperábamos".

Por otra parte habló sobre su continuidad: “Recién estamos en el comienzo del torneo y obviamente uno analiza lo que pasa fecha tras fecha, pero tenemos plena confianza en revertir esta situación. No nos gusta haber perdido dos y ganado dos partidos. No digo que merecemos, pero sí que tenemos la obligación de estar mejor y seguramente trabajar para poder doblegar esta situación y salir adelante”.

A su vez se refirió a la confianza con el hincha: “Se recupera mostrando una gran actitud y ganando lo más rápido posible. El siguiente partido hay que ganarlo en casa y entrar en esa senda que repetimos al final del año pasado en la que tuvimos logros todos los fines de semana. Es la única forma de revertir situaciones complejas”.

"Estamos entre la intención de que necesitamos más juego y cuidarlos a los chicos también. Tenemos esa disyuntiva. Hay que trabajar y focalizarse en recuperar la confianza de los jugadores para anirmarse a jugar. Tenemos jugadores que juegan bien al fútbol y estoy convencido de que el equipo va a salir adelante y va a demostrar lo que tiene que hacer”, dijo sobre los lesionados.

Sobre el presente de la defensa alegó: “Los equipos se construyen de atrás hacia adelante y siendo sólidos defensivamente. La lectura de juego que teníamos con Vélez era que sabíamos que contra la presión alta, ellos dividían y estiraban al equipo rival. Intentamos que no nos pasara, pero nos terminó pasando parecido. Ellos tienen centrodelanteros que aguantaban bien y, en la descarga, nos atacaban rápido, que fue como pasó en los dos goles que no pasaron más de tres minutos. En esos momentos es en donde más calma hay que tener”.

Boca no estuvo a la altura ante un buen Vélez y cayó por 2-1 en Liniers: tras un primer tiempo sin emociones, el conjunto de Liniers sacó diferencias en el complemento con dos goles en un minuto, producto de una catástrofe defensiva del Xeneize. Sobre el cierre del compromiso, Iker Zufiaurre descontó con un sablazo desde media distancia, pero no fue suficiente para salvar al equipo azul y oro de la derrota. Crónica de una caída anunciada.

La crónica de Vélez-Boca

Como la gran mayoría de los encuentros en los que Boca es visitante, priorizó el juego vertical y le cedió la pelota al rival, a la espera de un eventual contraataque. Así y todo, llegó en dos oportunidades con sendos desbordes de Juan Barinaga y Miguel Merentiel: en el primero, Ayrton Costa no llegó a desviar el balón; y en el segundo, Leandro Paredes definió al medio. Mientras tanto, Vélez abusó del centro al área, pero con el correr de los minutos mejoró.

Diego Valdés empezó a volverse importante en la gestación del conjunto de Liniers y desde sus pies aparecieron las aproximaciones. Un tiro de esquina bien ejecutado fue dirigido a la cabeza de Florián Monzón, cuyo intento pasó por encima del travesaño. Kevin Zenón, por su parte, disparó desde media distancia y el arquero Álvaro Montero contuvo en dos tiempos.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto construyó una interesante combinación entre Claudio Baeza y Elías Gómez: el lateral desbordó con bastante facilidad a Barinaga y tiró un buen centro para el 9, que no estuvo cómodo para arquear el cuerpo y girar la cabeza. Ninguno de los dos equipos convenció del todo en la primera mitad y faltó profundidad.

En el complemento, el que tomó la batuta fue el volante chileno del cuadro de Liniers, que había dejado algunos chispazos: tras una recuperación de Manu Lanzini, dejó en el camino con un recorte a Ayrton Costa y también desparramó en el piso a Lautaro Di Lollo. Sin embargo, la definición se le fue ancha.

El Fortín insinuaba, pero hasta ese momento le faltaba la puntada final. Solo bastaron algunos segundos para que, con elaboración, el local pergeñara el primer tanto del cotejo: Valdés utilizó al lateral Joaquín García que le pasó por el costado, amagó a darle un pase y su envío aéreo fue perfecto a la testa de Matías Pellegrini. No pásó ni un minuto y el hijo del DT de Lanús, que picó al espacio luego de una asistencia del trasandino, selló el 2-0.

Desesperado por descontar, el Xeneize dejó desguarnecida la defensa y cualquier ataque del anfitrión resultaba un puñal. Más allá de la rebeldía de Tomás Aranda, que tuvo buenos minutos ingresando desde el banco, los de Úbeda no acusaron recibo. Encima, Dilan Godoy estuvo al borde de transformar el marcador en goleada, pero se cayó al ejecutar su tiro después de haber dejado en el camino a dos hombres. El famoso "ole" se escuchó desde las tribunas fortineras.

La tímida reacción llegó por parte de uno de los chicos de la casa: Iker Zufiaurre encontró la pelota en la medialuna del área y, tirado al medio, donde suele influir pese a ser extremo, la colgó del ángulo. Con muy poco y el recurso de un juvenil, el conjunto de la Ribera se puso en partido, aunque no alcanzó. Con muy malas sensaciones, la visita volvió a dejar cuentas pendientes.