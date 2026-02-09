Claudio Úbeda, el apuntado: los memes de la derrota de Boca ante Vélez

El entrenador del xeneize fue el centro de atención en las redes sociales por el partido del xeneize y fue el foco de los memes.

Boca no hizo pie en el José Amalfitani durante toda la noche y fue superado por Vélez que, merecidamente, se quedó con la victoria por 2-1 en un encuentro donde el hincha llegó a cantar el mítico "olee, olee" cuando un equipo toquetea el balón sin respuesta del rival. Noche para el olvido de los dirigidos por Claudio Úbeda que deberán lavarse la cara si quieren tener una buena relación con el hincha que exige resultados.

La derrota por el torneo apertura generó que las redes sociales exploten con un sinfín de memes que aparecieron luego del resultado y ver que el equipo, y hasta el propio Leandro Paredes, tuvieron un partido flojo desde el rendimiento.

Boca tuvo un rendimiento apático, contra todos los pronósticos después de que en los últimas meses mostró una leve mejoría que ilusionó a los hinchas por el liderazgo de Leandro Paredes. No solo fue una noche floja desde el juego sino que no tuvo el ímpetu para generarle temor a Vélez y mostrar rebeldía para revertir el duelo: el Fortín lo ganó fácil y con contundencia.

El rendimiento del equipo puso al entrenador Claudio Úbeda en el centro de los cuestionamientos por lo exhibido de visitante. Durante la conferencia de prensa en el estadio José Amalfitani, el entrenador admitió los errores pero se escudó en el nivel parejo del fútbol argentino.

“Lógico que me voy preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego e intención de ataque, eso es lo que hace que estemos preocupados”, dijo y sumó: “No fue un buen partido. No es excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local. Te puede tocar perder como hoy, pero no hicimos las cosas como las teníamos que hacer o no tuvimos el rendimiento que esperábamos".

Por otra parte habló sobre su continuidad: “Recién estamos en el comienzo del torneo y obviamente uno analiza lo que pasa fecha tras fecha, pero tenemos plena confianza en revertir esta situación. No nos gusta haber perdido dos y ganado dos partidos. No digo que merecemos, pero sí que tenemos la obligación de estar mejor y seguramente trabajar para poder doblegar esta situación y salir adelante”.

A su vez se refirió a la confianza con el hincha: “Se recupera mostrando una gran actitud y ganando lo más rápido posible. El siguiente partido hay que ganarlo en casa y entrar en esa senda que repetimos al final del año pasado en la que tuvimos logros todos los fines de semana. Es la única forma de revertir situaciones complejas”.

"Estamos entre la intención de que necesitamos más juego y cuidarlos a los chicos también. Tenemos esa disyuntiva. Hay que trabajar y focalizarse en recuperar la confianza de los jugadores para anirmarse a jugar. Tenemos jugadores que juegan bien al fútbol y estoy convencido de que el equipo va a salir adelante y va a demostrar lo que tiene que hacer”, dijo sobre los lesionados.

Sobre el presente de la defensa alegó: “Los equipos se construyen de atrás hacia adelante y siendo sólidos defensivamente. La lectura de juego que teníamos con Vélez era que sabíamos que contra la presión alta, ellos dividían y estiraban al equipo rival. Intentamos que no nos pasara, pero nos terminó pasando parecido. Ellos tienen centrodelanteros que aguantaban bien y, en la descarga, nos atacaban rápido, que fue como pasó en los dos goles que no pasaron más de tres minutos. En esos momentos es en donde más calma hay que tener”.