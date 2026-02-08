Boca visita a Vélez en el Amalfitani: hora, formaciones y TV

El Xeneize busca continuar en la senda de la victoria luego de ganar ante Newell's por 2 a 0 en La Bombonera.

Boca tendrá este domingo una visita de riesgo ante Vélez , en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro que enfrenta a dos de los mejores equipos de la Zona A se llevará a cabo a partir de las 22:15 en el Estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nazareeno Arasa y en el VAR estará Nicolás Ramírez.

Boca tuvo un más que aceptable inicio en el Torneo Apertura, donde le ganó en condición de local a Deportivo Riestra y a Newell's, aunque en la segunda fecha sufrió un traspié ante el campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, que lo derrotó 2-1.

De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda ocupan la cuarta posición con seis unidades y podrían terminar la fecha como líderes si ganan y se da una serie de resultados.

convocados boca velez

Este partido estará marcado por el regreso del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras tres fechas con el “Xeneize” por una lesión.

Del otro lado estará Vélez, que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto y que fue uno de los mejores equipos en el inicio de este Torneo Apertura.

El “Fortín” le ganó a le ganó a Talleres y a Instituto de Córdoba en sus primeras presentaciones y en la última fecha empató como visitante ante Independiente, por lo que comparte la primera posición de la Zona A con siete puntos junto a Lanús y Platense.

Las posibles formaciones de Vélez y Boca

Torneo Apertura

Zona A - fecha 4

Vélez - Boca

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Nicolás Ramírez

Hora: 22:15. TV: TNT Sports Premium

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emannuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.

El refuerzo que busca Boca

Boca no se retiró del mercado de pases y en las últimas horas elevó una primera oferta a Estudiantes de La Plata por el extremo colombiano Edwin Cetré para sumarlo como tercer refuerzo.

La Comisión Directiva comandada por Juan Román Riquelme inició gestiones por el atacante de 28 años tras las incorporaciones de Ángel Romero y Santiago Ascacibar.

Luego de su fichaje trunco en Athlético Paranaense por no pasar con éxito la revisión médica debido a un problema físico en una de las rodillas, Cetré retornó a los entrenamientos con el “Pincha”, pero su idea continuaría siendo la de emigrar del club.

En ese orden, el elenco azul y oro apareció con una oferta que rondaría los 4 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista dado que la mitad restante se encuentra en poder de Independiente de Medellín.

Riquelme-feliz-portada

Si el “León” da el visto bueno para la salida del extremo cafetero, los de La Ribera deberán contactarse con el cuadro colombiano para negociar por el otro 50% de sus derechos económicos y poseer la totalidad de los mismos.

La ventana de transferencias, cerrada desde el pasado 27 de enero, permanece abierta para aquellos clubes que hayan vendido futbolistas al exterior o que hayan sufrido la lesión prolongada de uno de sus futbolistas.

Ese último caso sería el de Boca con Rodrigo Battaglia, quien no se encuentra a disposición del entrenador Claudio Úbeda por haber sido intervenido quirúrgicamente por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho.