Con cambios obligados y un regreso esperado, el 11 de Boca para enfrentar a Vélez

Luego del triunfo 2 a 0 ante Newell’s, Boca ya piensa en el duelo de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 , ante Vélez en el Estadio José Amalfitani, a partir de las 22:15 del domingo. El entrenador Claudio Úbeda, entre buenas y malas por regresos y nuevas lesiones, define el XI inicial que buscará sumar de a tres en condición de visitante por primera vez en el año.

Las lesiones musculares de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, titulares en el inicio del certamen, obligaron al DT a realizar modificaciones en su equipo. Pero las malas noticias de la semana fueron contrarrestadas por otras buenas: los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel fueron exigidos y, a la espera de más pruebas, podrían ser convocados para visitar al Fortín, y hasta sumar minutos en el partido. De hecho, luego del entrenamiento de este jueves, la Bestia se perfila para ser titular, a tres semanas del desgarro que sufrió en el amistoso ante Olimpia, empezando a resolver los problemas del Sifón en el centro del ataque. El juvenil Íker Zufiaurre dejaría el equipo, porque si el charrúa no empezara como titular, el que jugaría es uno de los refuerzos, Ángel Romero.

Pero el que si continuaría en el equipo es otro de los jóvenes que vienen sumando minutos: Gonzalo Gelini. Zeballos, una de las grandes figuras del equipo, sería reemplazado por Kevin Zenón, mientras que en el mediocampio se mantendrían el capitán Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, de buen debut contra la Lepra. Milton Delgado ingresaría para ocupar el lugar de Herrera, más similar en lo posicional al español que Toto Belmonte, y Úbeda propondría un cambio de esquema: 4-4-2.

En el resto del equipo, que sigue agrandando su lista de lesionados (además de Zeballos y Herrera y a la espera de los regresos de Merentiel y Cavani, figuran Alan Velasco, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Lucas Janson y Milton Giménez), Úbeda no tendría dudas: Marchesín al arco y una defensa que parece salir de memoria, con Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco.

De esta manera, Boca podría formar así contra Vélez: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel.

Sorpresivo: el Chelo Delgado fue confirmado en un puesto clave en la dirigencia de Boca

Silbando bajo y sin anuncio en las redes sociales ni en conferencia de prensa, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, le designó un nuevo rol al Chelo Delgado luego de la disolución del Consejo de Fútbol que integraban Raúl Cascini, Chicho Serna, y el mismo Delgado.

Fue la revista oficial del club el medio por el cual se conoció el nuevo rol que tendrá el exfutbolista, el único que quedó con un puesto en la estructura dirigencial de la institución de quienes integraban el cuestionado consejo. Es que en la presentación oficial del staff, se conoció que Delgado es el flamante Director Deportivo, un puesto central en la estructura deportiva de la institución.

Se trata de una de las personas de confianza del presidente Riquelme y con quien comparte una mirada similar a la hora de analizar cuestiones deportivas. Será el nexo entre los jugadores, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda y la CD, algo que había querido realizar con el CDF pero no funcionó debido a un proceso de malos resultados deportivos y la multiplicidad de voces que, en varias ocasiones, no coincidieron.