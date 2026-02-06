Alivio para Úbeda: cuál es el delantero que se recuperó y podría jugar ante Vélez

El entrenador de Boca probó el equipo pensando en el Fortín y probó con un jugador que se recuperó de una lesión.

En medio de tanta oscuridad y días donde Claudio Úbeda ha tenido que convivir con los anuncios de distintos jugadores lesionados haciendo que la enfermería de Boca esté colmada, el entrenador recibió una buena noticia que, al menos, le trae una gota de esperanza para el partido ante Vélez que se disputará el próximo domingo.

Es que la jornada de este jueves el delantero Miguel Merentiel se entrenó con normalidad y en el ensayo fue parte del equipo titular pensando en el equipo que disputará una nueva fecha del torneo apertura. El jugador dejó atrás una distensión y volveróa a ser una opción para el DT en medio de un contexto difícil.

Más allá de la presencia del uruguayo, Siffón probó formaciones: 4-4-2 que puede tener pasajes como 4-3-3, con un mediocampo conformado por Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes c omo ejes, y Milton Delgado, quien se metería en el once inicial para reemplazar a Ander Herrera, que volvió a desgarrarse en el entrenamiento.

Boca avanza para sumar a otra de las figuras de Estudiantes de La Plata

Boca inició gestiones en las últimas horas para cerrar la llegada de otra de las figuras de Estudiantes de La Plata, tras el arribo de Santiago Ascacibar. En este caso, se trata del extremo colombiano, Edwin Cetré, quien no pudo cerrar su pase a Atlético Paranaense.

El Xeneize viene teniendo varios dolores de cabeza con las lesiones en el plantel, teniendo nueve jugadores en la enfermería, incluyendo al desgarrado Changuito Zeballos, quien viene siendo una pieza irremplazable para Claudio Úbeda. Ante esta situación, y la posibilidad de poder incorporar por la operación de Rodrigo Battaglia, Juan Román Riquelme habría puesto sus ojos en Cetré.

La operación no sería sencilla, ya que el atacante colombiano se iba a ir a jugar a Brasil por la suma de seis millones de dólares limpios, que se compartirían entre el Pincha y el DIM de Colombia, ambos dueños de un 50% del pase.

La negociación sería difícil, ya que aunque el club platense tiene la necesidad de vender para refrescar los números rojos de su último balance, el presidente Juan Sebastián Verón no gusta de negociar jugadores dentro del fútbol argentino. Habrá que ver si el extremo y su entorno hace presión para llegar a Boca.

Edwin Cetré (EXT)

28 años. Caída su llegada a Ath. paranaense Boca abrió negociaciones por el delantero

Su salida a Brasil iba a ser por 8.5M que se repartían 3M netos cada uno, entre Estudiantes y Indepte. de Medellín

El pincha tiene necesidad de vender

Lo traen?

El motivo de la caída del pase de Cetré desde Estudiantes de La Plata a Brasil

La negociación entre Estudiantes de La Plata, DIM y Atlético Paranaense estaba cerrada, y el mismo jugador viajó para realizarse los estudios y firmar su contrato, pero horas después su pase se cayó y el colombiano retornó al país.

El Pincha emitió un comunicado explicando que "la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones", aunque desde Brasil son diferentes las versiones.

Desde Paranaense aseguran que el jugador no pasó la revisión médica por un problema en su rodilla y que esta habría sido la causa fundamental para la caída de la transferencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2019486035218976961&partner=&hide_thread=false Informan @PSierraR y @luchocofano que hay CONTACTOS de #Boca al entorno de EDWUIN CETRÉ para consultar su situación.



En las últimas horas volvió a entrenarse con el plantel del Pincha tras la caída de su transferencia a Athletico Paranaense.



Desde La Plata, explicaron que… pic.twitter.com/xkzwKSB29d — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 5, 2026

En el medio ahora entra Boca, que intentará hacer un esfuerzo para llevarse a uno de los delanteros más codiciados del fútbol argentino, aunque si la versión de sus problemas físicos son ciertas, resta ver la actitud del Xeneize ante esto.

En el medio de los rumores y el supuesto inicio de las charlas entre los clubes y el entorno del jugador, en las redes llamó la atención que Cetré comenzó a seguir a Boca en Instagram.