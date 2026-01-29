Boca y el problema del nueve: un debut de emergencia y un posible regreso ante Newells

El DT del Xeneize, Claudio Úbeda, enfrenta un gran dilema para el próximo partido en la posición del centro delantero.

La derrota ante Estudiantes de La Plata dejó muchos interrogantes en Boca , que deberá buscar la forma de recuperarse en la próxima fecha ante Newells. Uno de los mayores problemas para Claudio Úbeda es la falta de un centro delantero.

Contra Riestra, la posición fue cubierta por Lucas Janson, por la ausencia de los tres nueve del plantel por lesión: Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani. Pero contra el Pincha, también fue baja el ex Vélez, por lo que su puesto tuvo que ser ocupado por el juvenil Iker Zufiaurre.

Zufiaurre fue una de las figuras de la categoría de reserva, que viene de ser bicampeona del fútbol argentino, pero, aunque supo jugar como delantero centro, su posición natural es de extremo. El nueve de las inferiores que tenía Boca era el cipoleño Valentino Simoni , que fue cedido a Gimnasia de Mendoza.

Aunque el juvenil hizo un buen partido, con bastante sacrificio e intentando capitalizar las pocas pelotas que le llegaban, en el juego colectivo se notó la falta de un delantero que termine las jugadas. Muchas de las pelotas terminaban en centros intrascendentes que despejaba la defensa de Estudiantes.

IKER ZUFIAURRE, TITULAR en lugar de JANSON (desgarrado) esta noche en La Plata. pic.twitter.com/CRFEQXQXB0 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 28, 2026

Las variantes que maneja Úbeda para el partido ante Newells

El próximo partido de Boca será el domingo ante Newells en La Bombonera. Para este encuentro, Úbeda maneja algunas variantes para el equipo, sobre todo en la posición del nueve.

Según informaciones de los periodistas partidarios, el entrenador estaría evaluando la evolución de Cavani para que, por lo menos, sea parte de la lista de concentrados y vaya al banco de suplentes. El uruguayo arrastra una molestia en su espalda desde la temporada pasada, y se había decidido no sobre exigirlo para buscar una recuperación completa.

La intención de Claudio #Úbeda es que Edinson #Cavani vaya al banco de suplentes el domingo vs NOB.



Estarán prestando atención en cada entrenamiento sobre su desempeño y evolución.



@MonroigDiego pic.twitter.com/oyoD8b6zsd — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 29, 2026

Por otro lado, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de incluir a Ángel Romero en el once titular. El refuerzo paraguayo, que viene de no hacer pretemporada tras quedar libre de Corinthians, está en consideración para concentrar ante el elenco de Rosario, y si se lo ve bien físicamente, podría ir de arranque.

Por otra parte, Santiago Ascacibar sería titular en el mediocampo, resta saber si en lugar de Alarcon o Belmonte. El ex Estudiantes viene con mayor actividad, y sería una pieza fundamental en el plan de Úbeda, ya que le hizo falta a Boca un volante raspador en estos dos últimos partidos.

SANTIAGO ASCACÍBAR será TITULAR el domingo vs Newell's.



ÁNGEL ROMERO tenían previsto ver cómo está en los próximos entrenamientos, si está OK, como mínimo concentrará y no se descarta incluso, que sea TITULAR.



@MonroigDiego pic.twitter.com/XH97RCFq8a — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 29, 2026

Los pibes de Boca, los únicos aprobados ante Estudiantes

La derrota ante Estudiantes de La Plata no dejó demasiadas buenas sensaciones tanto para el cuerpo técnico y el plantel como para los hinchas. Pero si hubo algo que se destacó, fue la presencia de nuevos jugadores de las inferiores en Primera División.

El mencionado Zufiaurre fue titular por primera vez, mientras que Tomás Aranda y Gonzalo Gelini hicieron su debut absoluto en la máxima categoría, teniendo buenos minutos y siendo protagonistas del intento de remontada al final del encuentro.

Con estos ingresos, Boca rompió una racha de 371 días sin que un juvenil debute en la Primera, desde que Fernando Gago le dio minutos a Camilo Rey Domenech a inicios del año anterior.