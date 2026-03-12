Se hizo cargo: la llamativa respuesta de Úbeda a los silbidos recibidos en La Bombonera

El entrenador habló en conferencia de prensa tras el empate ante San Lorenzo y se refirió a la reacción de los hinchas.

Boca y San Lore nzo se sacaron chispas en un clásico donde mostraron sus versiones e hicieron un clásico a pura pasión en el estadio La Bombonera donde el equipo de Claudio Úbeda fue silbado por parte de los hinchas a pesar de haber hecho una performance mejorada a lo hecho partidos anteriores, a excepción del duelo con goleada a Lanús donde fue una máquina.

A la salida del campo de juego tras el empate consumado luego de ir ganando con un golazo de Santiago Ascacibar, los hinchas explotaron contra el entrenador Úbeda con fuertes gritos que pidieron su salida del cargo. Al parecer no se trata de lo hecho este miércoles sino que viene un arrastre de otros partidos donde el equipo no mostraba rebeldía.

Además los hinchas se impacientaron con el DT luego de que decida sacara a Adam Bareiro por Iker Sufiaurre cuando el partido ya marchaba por los 90 minutos de juego. Luego de escuchar la despedida de los hinchas para él, Úbeda habló en conferencia de prensa sobre la reacción.

Ubeda

“El equipo estaba jugando bien y estábamos sosteniendo el ritmo. Por ello, decidí no hacer cambios. Los 11 que estaban, lo estaban haciendo bien”, dijo por la decisión de no hacer cambio hasta el cierre del encuentro y dijo sobre los silbidos: ”Entiendo al hincha que no se va conforme. Sé la exigencia que impone el hincha de Boca. Queremos revertir esa opinión que tiene el hincha sobre el cuerpo técnico".

Por otra parte dijo: “Me voy con una sensación fea de irnos con un punto. Generamos situaciones para ganar el partido. No las pudimos concretar. Me angustia eso. Aunque me da tranquilidad que el equipo evoluciona”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023194627096948758&partner=&hide_thread=false SILBIDOS Y GESTOS DE REPROBACIÓN A UBEDA EN SU SALIDA DEL CAMPO DE JUEGO DE LA BOMBONERA.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/mV3O3lmXcP — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026

En un clásico muy picante, Boca y San Lorenzo se jugaron la vida y empataron en la Bombonera

El clásico entre Boca y San Lorenzo no decepcionó: en un clima picante, igualaron 1-1 y no pudieron acercarse a la punta de su zona. Santiago Ascacíbar convirtió el primer tanto para el Xeneize en el complemento, pero un rato después Gregorio Rodríguez puso el partido en tablas. De la mano de Claudio Úbeda, el club azul y oro no pudo triunfar en sus últimas cuatro presentaciones como local. Por ello, los hinchas despidieron al equipo con una fuerte silbatina.

La crónica de Boca-San Lorenzo

El duelo comenzó con tensión de clásico: abundó la pierna fuerte y ninguno de los dos equipos pudo imponerse desde el juego. Sin embargo, pese a lo disputado de los primeros minutos, Boca fue el que más cerca estuvo del gol. Adam Bareiro tuvo una linda aproximación con un remate que salió débil; y Miguel Merentiel lanzó un centro interesante que fue rechazado justo a tiempo por Gastón Hernández.

Ante la falta de ocasiones claras, San Lorenzo sufrió una fatalidad promediando la etapa inicial: Ezequiel Cerutti cayó mal, el pie se le dobló y sufrió una extraña lesión que le impidió continuar en el campo de juego, cuando parecía que el Ciclón tomaba una postura más ofensiva. En su lugar ingresó el Perrito Barrios.

El Xeneize, justo antes del pitazo del juez, empezó a crecer y mostró buenas sociedades, con Tomás Aranda como uno de sus futbolistas más desequilibrantes. El pibe conectó de cabeza en velocidad y la pelota se fue apenas afuera, pero fue apenas la primera de muchas ocasiones seguidas que no pudo concretar el local. Merentiel le pegó mal ante un pase de Leandro Paredes y Bareiro estrelló el travesaño después de una buena gambeta del juvenil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031874668693536957&partner=&hide_thread=false EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A BAREIRO TRAS UNA GRAN JUGADA DE ARANDA.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/CJjzTHf4ho — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

Aún así, todavía quedaba tiempo para que el Cuervo pusiera en peligro la fortaleza defensiva del elenco comandado por Claudio Úbeda. Luego de ganarle la posición a Lautaro Di Lollo, Hernández le imprimió potencia a un testazo que pegó en el poste, y que dejaba sin reacción a Agustín Marchesín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031877212387864809&partner=&hide_thread=false EL CICLÓN ESTUVO A NADA DE FESTEJAR EN LA BOMBONERA: el travesaño le negó el gol a Hernández.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/OkxIlJkf96 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

En el complemento, el cuadro azul y oro capitalizó la mejor acción colectiva de todo el compromiso y terminó encontrando la llave del gol: Milton Delgado apareció solo adentro del área y esperó a la aparición de Santiago Ascacíbar, que solo frente a Orlando Gill disparó para convertir el 1-0.

Los de Damián Ayude, que habían empezado mejor la segunda parte, acusaron recibo y reaccionaron en un abrir y cerrar de ojos. Diez minutos después del baldazo de agua fría, Barrios y Luciano Vietto comandaron un avance, De Ritis pasó al ataque y encontró en el medio del área a Gregorio Rodríguez, quien acababa de entrar: la empujó estando solo y selló el 1-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031886545175581042&partner=&hide_thread=false ENTRÓ Y FESTEJÓ: Gregorio Rodríguez marcó el 1-1 de San Lorenzo contra Boca en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/29v6WmJuRs — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026

Tras las conquistas, las propuestas de ambos equipos fueron más bien mezquinas, priorizando proteger su propia meta y no cometer errores no forzados. CASLA agotó rápidamente sus cambios y Barrios, que había ingresado en el primer período, le cedió su lugar a Gonzalo Ábrego. La visita se refugió y con eso le alcanzó para rescatar un punto de su visita a la Bombonera, una prueba de riesgo que sorteó con creces.