Increíble: dos titulares de San Lorenzo se rompieron los ligamentos cruzados jugando contra Boca

La noticia fue confirmada este jueves luego de los estudios médicos que se realizaron a ambos futbolistas.

Si bien el empate fue positivo para San Lorenzo , las durísimas lesiones que sufrieron dos de sus titulares le dejaron pésimas noticias al Ciclón tras el partido del miércoles. Dos referentes del plantel padecieron rotura de ligamentos cruzados en el 1 a 1 frente a Boca y estarán de 6 a 8 meses cada uno afuera de las canchas.

El primero fue Ezequiel Cerutti, quien salió reemplazado en la primera parte. El delantero hizo un mal movimiento, cayó solo al piso y fue reemplazado por Nahuel Barrios.

Los gestos de dolor del exEstudiantes, Independiente, Olimpo y Sarmiento marcaron rápidamente que se podría tratar de una lesión grave.

En el complemento, el capitán, Gastón Hernández, también tuvo que salir con evidentes gestos de dolor, aunque no se esperaba lo peor, que finalmente llegó con el diagnótico. El marcador central es uno de los mejores del equipo y estaba apuntado para ser vendido por una buena suma en los próximos mercados de pases.

Ambos se perderán lo que resta del año futbolístico. Por reglamento, San Lorenzo tiene diez días para buscar refuerzos y reemplazarlos, algo que no será sencillo teniendo en cuenta la situación económica del club y que todas las ligas están en competencia.

El comunicado de San Lorenzo

A través de sus redes sociales, desde el club confirmaron la noticia y enviaron fuerzas a sus jugadores.

"Lamentamos comunicar que luego de realizarse los estudios médicos correspondientes, Ezequiel Cerutti sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y Gastón Hernandez ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior de rodilla izquierda. Ambos jugadores serán intervenidos quirurgicamente. El Tonga y el Pocho son para nuestro club dos referentes, dentro y fuera de la cancha, y los estaremos acompañando durante todo el proceso de recuperación. ¡Fuerza chicos, San Lorenzo está con ustedes!".

Para Cerutti será la segunda recuperación que tendrá que afrontar tras una lesión de este tipo, mientras que Hernández, con apenas 28 años, se enfrenta a su tercera rotura de ligamentos.

Antecedente similar, pero peor

No es habitual que dos jugadores sufran la misma lesión grave en el mismo partido y menos que pertenezcan al mismo equipo. En el año 2024, Platense padeció la misma suerte.

A los 16' del primer tiempo, Raúl Lozano se cayó solo y tuvo que salir de la cancha. Horas más tarde se sabría que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión de menisco interno y grado uno de ligamento colateral interno con edema de complejo posterolateral externo.

En su lugar entró Ciro Rius, quien también salió lesionado antes de terminar la etapa inicial por una lesión ósea. Luego del partido, los estudios arrojaron la ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión grado 2 de ligamento colateral interno y menisco externo.

Platense perdió ese partido ante Lanús en La Fortaleza por 3 a 0, pero lo peor no fue el resultado.