Deportivo Rincón ya tiene estadio para el partido contra San Lorenzo y anunció dos refuerzos

El León enfrentará al Ciclón por 32avos de final de Copa Argentina el próximo viernes 20 de marzo.

Este miércoles fue día de confirmaciones para Deportivo Rincón , que comenzará un año muy movido con grandes desafíos por delante. El próximo viernes 20 de marzo, su primer partido oficial del año será contra San Lorenzo de Almagro, en un partido histórico para la institución neuquina y para todo el fútbol regional.

Hoy por la tarde, la organización de Copa Argentina confirmó que el estadio Centenario de Quilmes será sede del duelo ante el Ciclón. Además, se oficializó el horario de las 21:15 como el indicado para el puntapié inicial.

Para el León será el segundo cruce contra un equipo de primera, luego de lo ocurrido contra Newell's en cancha de Unión de Santa Fe hace siete años.

rincón san lorenzo

Como pasa muchas veces en la Copa Argentina, el equipo de porteño tiene la ventaja de jugar muy cerca de su lugar de origen, mientras que el rival se debe trasladar miles de kilómetros. La buena noticia es que los gastos del viaje y la logística siempre corren por cuenta de la organización del torneo.

Los dos refuerzos anunciados

Pablo Castro tuvo dos noticias más en las últimas horas con las llegadas de los últimos refuerzos para completar el plantel. El primero es Marcos Narváez, defensor izquierdo que llega proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza para reforzar la última línea del León. Además, llegó Bruno Di Bello, lateral derecho cuyo último equipo fue Kimberley de Mar del Plata, con el que enfrentó a Rincón en el último torneo.

rincón refuerzo 2

Después de jugar Copa Argentina y tener fecha libre en el comienzo del Federal A, Deportivo Rincón comenzará su camino en la tercera categoría el 29 de marzo contra FADEP de Mendoza.

El fixture completo para Cipo y Deportivo Rincón

Fecha 1 (22 de Marzo)

Costa Brava - FADEP

Huracán Las Heras - Argentino (MM)

San Martín (M) - Juventud Unida Univeristario

Atenas (RC) - Cipolletti

LIBRE: Deportivo Rincón.

Fecha 2 (29 de Marzo)

Cipolletti vs Atlético Club San Martín

Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras

Argentino Monte Maíz vs Costa Brava

FADEP vs Deportivo Rincón

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 3 (5 de Abril)

Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz

Costa Brava vs Juventud Unida Universitario

Huracán Las Heras vs Cipolletti

Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto

Libre: FADEP

Fecha 4 (12 de Abril)

Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras

Cipolletti vs Costa Brava

Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón

Argentino Monte Maíz vs FADEP

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 5 (19 de Abril)

FADEP vs Juventud Unida Universitario

Deportivo Rincón vs Cipolletti

Costa Brava vs Atenas Río Cuarto

Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 6 (26 de Abril)

Atlético Club San Martín vs Costa Brava

Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón

Cipolletti vs FADEP

Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 7 (3 de Mayo)

Argentino Monte Maíz vs Cipolletti

FADEP vs Atenas Río Cuarto

Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín

Costa Brava vs Huracán Las Heras

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 8 (10 de Mayo)

Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón

Atlético Club San Martín vs FADEP

Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz

Cipolletti vs Juventud Unida Universitario

Libre: Costa Brava

Fecha 9 (17 de Mayo)

Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto

Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín

FADEP vs Huracán Las Heras

Deportivo Rincón vs Costa Brava

Libre: Cipolletti

Fecha 10 (24 de Mayo)

FADEP vs Costa Brava

Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras

Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín

Cipolletti vs Atenas Río Cuarto

Libre: Deportivo Rincón

Fecha 11 (31 de Mayo)

Atlético Club San Martín vs Cipolletti

Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario

Costa Brava vs Argentino Monte Maíz

Deportivo Rincón vs FADEP

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 12 (7 de Junio)

Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón

Juventud Unida Universitario vs Costa Brava

Cipolletti vs Huracán Las Heras

Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín

Libre: FADEP

Fecha 13 (14 de Junio)

Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto

Costa Brava vs Cipolletti

Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario

FADEP vs Argentino Monte Maíz

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 14 (21 de Junio)

Juventud Unida Universitario vs FADEP

Cipolletti vs Deportivo Rincón

Atenas Río Cuarto vs Costa Brava

Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 15 (28 de Junio)

Costa Brava vs Atlético Club San Martín

Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto

FADEP vs Cipolletti

Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 16 (5 de Julio)

Cipolletti vs Argentino Monte Maíz

Atenas Río Cuarto vs FADEP

Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón

Huracán Las Heras vs Costa Brava

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 17 (12 de Julio)

Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras

FADEP vs Atlético Club San Martín

Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto

Juventud Unida Universitario vs Cipolletti

Libre: Costa Brava

Fecha 18 (19 de Julio)

Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario

Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz

Huracán Las Heras vs FADEP

Costa Brava vs Deportivo Rincón

Libre: Cipolletti