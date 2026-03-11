Deportivo Rincón ya tiene estadio para el partido contra San Lorenzo y anunció dos refuerzos
El León enfrentará al Ciclón por 32avos de final de Copa Argentina el próximo viernes 20 de marzo.
Este miércoles fue día de confirmaciones para Deportivo Rincón, que comenzará un año muy movido con grandes desafíos por delante. El próximo viernes 20 de marzo, su primer partido oficial del año será contra San Lorenzo de Almagro, en un partido histórico para la institución neuquina y para todo el fútbol regional.
Hoy por la tarde, la organización de Copa Argentina confirmó que el estadio Centenario de Quilmes será sede del duelo ante el Ciclón. Además, se oficializó el horario de las 21:15 como el indicado para el puntapié inicial.
Para el León será el segundo cruce contra un equipo de primera, luego de lo ocurrido contra Newell's en cancha de Unión de Santa Fe hace siete años.
Como pasa muchas veces en la Copa Argentina, el equipo de porteño tiene la ventaja de jugar muy cerca de su lugar de origen, mientras que el rival se debe trasladar miles de kilómetros. La buena noticia es que los gastos del viaje y la logística siempre corren por cuenta de la organización del torneo.
Los dos refuerzos anunciados
Pablo Castro tuvo dos noticias más en las últimas horas con las llegadas de los últimos refuerzos para completar el plantel. El primero es Marcos Narváez, defensor izquierdo que llega proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza para reforzar la última línea del León. Además, llegó Bruno Di Bello, lateral derecho cuyo último equipo fue Kimberley de Mar del Plata, con el que enfrentó a Rincón en el último torneo.
Después de jugar Copa Argentina y tener fecha libre en el comienzo del Federal A, Deportivo Rincón comenzará su camino en la tercera categoría el 29 de marzo contra FADEP de Mendoza.
El fixture completo para Cipo y Deportivo Rincón
Fecha 1 (22 de Marzo)
Costa Brava - FADEP
Huracán Las Heras - Argentino (MM)
San Martín (M) - Juventud Unida Univeristario
Atenas (RC) - Cipolletti
LIBRE: Deportivo Rincón.
Fecha 2 (29 de Marzo)
Cipolletti vs Atlético Club San Martín
Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras
Argentino Monte Maíz vs Costa Brava
FADEP vs Deportivo Rincón
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 3 (5 de Abril)
Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz
Costa Brava vs Juventud Unida Universitario
Huracán Las Heras vs Cipolletti
Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto
Libre: FADEP
Fecha 4 (12 de Abril)
Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras
Cipolletti vs Costa Brava
Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón
Argentino Monte Maíz vs FADEP
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 5 (19 de Abril)
FADEP vs Juventud Unida Universitario
Deportivo Rincón vs Cipolletti
Costa Brava vs Atenas Río Cuarto
Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 6 (26 de Abril)
Atlético Club San Martín vs Costa Brava
Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón
Cipolletti vs FADEP
Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 7 (3 de Mayo)
Argentino Monte Maíz vs Cipolletti
FADEP vs Atenas Río Cuarto
Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín
Costa Brava vs Huracán Las Heras
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 8 (10 de Mayo)
Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón
Atlético Club San Martín vs FADEP
Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz
Cipolletti vs Juventud Unida Universitario
Libre: Costa Brava
Fecha 9 (17 de Mayo)
Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto
Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín
FADEP vs Huracán Las Heras
Deportivo Rincón vs Costa Brava
Libre: Cipolletti
Fecha 10 (24 de Mayo)
FADEP vs Costa Brava
Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras
Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín
Cipolletti vs Atenas Río Cuarto
Libre: Deportivo Rincón
Fecha 11 (31 de Mayo)
Atlético Club San Martín vs Cipolletti
Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario
Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
Deportivo Rincón vs FADEP
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 12 (7 de Junio)
Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón
Juventud Unida Universitario vs Costa Brava
Cipolletti vs Huracán Las Heras
Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín
Libre: FADEP
Fecha 13 (14 de Junio)
Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto
Costa Brava vs Cipolletti
Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario
FADEP vs Argentino Monte Maíz
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 14 (21 de Junio)
Juventud Unida Universitario vs FADEP
Cipolletti vs Deportivo Rincón
Atenas Río Cuarto vs Costa Brava
Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 15 (28 de Junio)
Costa Brava vs Atlético Club San Martín
Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto
FADEP vs Cipolletti
Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 16 (5 de Julio)
Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
Atenas Río Cuarto vs FADEP
Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón
Huracán Las Heras vs Costa Brava
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 17 (12 de Julio)
Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras
FADEP vs Atlético Club San Martín
Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto
Juventud Unida Universitario vs Cipolletti
Libre: Costa Brava
Fecha 18 (19 de Julio)
Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario
Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz
Huracán Las Heras vs FADEP
Costa Brava vs Deportivo Rincón
Libre: Cipolletti
