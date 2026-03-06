Deportivo Rincón cerró la gira por Mendoza invicto y jugará otro amistoso con Cipo

El León completó sus cuatro amistosos en tierras cuyanas contra Pacífico en General Alvear y regresó a Neuquén.

La pretemporada que está haciendo Deportivo Rincón no tiene nada que envidiarle a equipos de Primera Nacional o incluso algunos de primera división. El único representante neuquino completó su gira por Mendoza con el cuarto amistoso de su gira por la provincia cuyana y el sexto de la preparación, con vistas a la Copa Argentina y el Federal A que se vienen.

El último rival fue Pacífico de General Alvear, al cual superó como visitante por 3 a 0 por los goles de los zurdos Ezequiel Ávila, y Edgardo Díaz, más el del delantero Cristian Estigarribia.

Estos buenos minutos de fútbol se suman a lo realizado contra los juveniles de Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y San Martín de Mendoza.

Los protagonistas insistieron en relativizar la importancia de los resultados, pero es una realidad que mantener el cero y ganar casi todos los bloques disputados en Mendoza es una buena señal para lo que viene.

deportivo rincón alvear (3)

La agenda de marzo para Rincón

Antes de viajar, el León se había medido con Centenario y Deportivo Roca, mientras que el próximo 14 de marzo disputará el último de los cotejos de preparación contra Cipo en La Visera.

La delegación llegó este viernes a Rincón de los Sauces y desde el lunes emprenderá las últimas dos semanas antes de jugar contra San Lorenzo el próximo 20 de marzo en el duelo válido por los 32avos de final de Copa Argentina.

Si bien la sede del partido no está confirmada, se sabe que se disputará en algún estadio del Gran Buenos Aires.

Por el Federal A, que comienza el 22/3, el equipo neuquino tiene fecha libre de arranque y luego visitará a FADEP de Mendoza, recién ascendido, el 29/3 por la segunda fecha.

deportivo rincón alvear (2)

El debut de Cipo en Río Cuarto podría cambiar de día por la agenda de la Liga Profesional

A poco más de dos semanas para el inicio del torneo, el debut de Cipolletti en el Torneo Federal A podría sufrir modificaciones. Si bien la fecha estipulada es el domingo 22 de marzo, el partido ante Atenas de Río Cuarto, podría adelantarse al viernes o al sábado debido a la programación de la Liga Profesional.

Río Cuarto tendrá actividad de la primera división entre Estudiantes y River Plate. La cercanía entre los estadios obligó a analizar alternativas en el calendario. El 9 de Julio, cancha de Atenas, está ubicado sobre la avenida Guillermo Marconi al 399, a apenas seis cuadras del Antonio Candini, el estadio de Estudiantes de Río Cuarto.

Justamente allí, el domingo 22 a las 17:45, Estudiantes recibirá al Millonario por la fecha 12 de la Liga Profesional. Esa coincidencia generó que las autoridades evalúen adelantar el encuentro del Federal A para evitar superposiciones y complicaciones operativas de seguridad en la ciudad cordobesa.

El posible cambio no solo impacta en la agenda deportiva, sino también en la logística del plantel que conduce Daniel Cravero. Un adelanto del partido obligaría a modificar horarios de salida desde el Alto Valle, reservas de hospedaje y planificación del viaje, cuestiones que la dirigencia sigue de cerca mientras aguarda la confirmación oficial de la programación.

No sería la primera vez que el Albinegro atraviesa una situación similar. En 2024, el conjunto rionegrino también debió modificar el día de su estreno y terminó debutando el viernes 22. En aquella oportunidad el cambio se produjo porque Alvarado jugaba el clásico marplatense frente a Aldosivi el sábado por la B Nacional y el domingo no hubo fútbol por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Mientras tanto, el club ya piensa en la última parte de la preparación. El próximo 14 está previsto un amistoso formal ante Deportivo Rincón en La Visera de Cemento, un encuentro que ya fue consensuado entre ambas instituciones. En los próximos días, Cipolletti dará a conocer detalles sobre la venta de entradas y la logística para el público que quiera acompañar al equipo en uno de los últimos ensayos antes del inicio oficial de la temporada.

Con el plantel ajustando piezas y la dirigencia atenta a la confirmación del calendario, el estreno albinegro en el Federal A empieza a tomar forma, aunque todavía resta definir el día exacto en el que comenzará a rodar la ilusión.