Deportivo Rincón suma goles y rodaje en Mendoza

El León se impuso al Deportivo Maipú en su tercer amistoso de la gira, que cerrará el jueves en General Alvear.

En la continuidad de la pretemporada, Deportivo Rincón disputó un nuevo amistoso en Mendoza. Al tiempo que se conocía el fixture para la temporada del Federal A, el León enfrento a Deportivo Maipú. El combinado que dirige Pablo Castro se dividió en dos bloques, como ya es habitual, para enfrentar al "botellero", rival contra el que también se había medido hace exactamente un año.

Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila y Axel Oyola por duplicado marcaron los tantos para el conjunto neuquino en el 4 a 0 del tercer cotejo de preparación que el León disputa en tierras mendocinas y el quinto de la pretemporada.

Los tres goleadores de la jornada son volantes, un detalle estadístico que puede ser importante si se repite cuando comiencen los partidos por los puntos. Una de las búsquedas del entrenador tiene que ver con la movilidad y la llegada al área rival de los mediocampistas.

Este jueves, desde las 20, Rincón cerrará su gira de partidos por Mendoza cuando visite a Pacífico en General Alvear. Después, el plantel regresará a Neuquén y empezará a preparar el partido del 20 de marzo ante San Lorenzo por Copa Argentina. Un duelo que además de ser histórico por tratarse de un grande del fútbol argentino, será el primero oficial para el León en el año.

Si bien la sede del partido no está confirmada, se sabe que se disputará en algún estadio del Gran Buenos Aires.

Por el Federal A, que comienza el 22/3, el equipo neuquino tiene fecha libre de arranque y luego visitará a FADEP de Mendoza, recién ascendido, el 29/3 por la segunda fecha.

