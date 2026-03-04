El insólito cruce en redes entre José Chatruc y Martín Caparrós por el caso Prestianni y Mastantuono

Dos semanas después de toda la polémica que despertó el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinicius Júnior en la UEFA Champions League, dónde el brasileño acusó de racista al argentino, el hecho sigue generando reacciones. En esta oportunidad, el periodista y escritor Martín Caparrós se refirió en su cuenta de X a aquel hecho, además de la reciente expulsión que recibió Franco Mastantuono en el Real Madrid.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que le saliera al cruce el ex jugador, y con actual presencia en los medios, José Pepe Chatruc . "Hace unos días sancionaron al joven jugador argentino Prestianni por insultar a un contrario. Ayer expulsaron al joven jugador argentino Mastantuono por insultar al árbitro. Jóvenes argentinos, parece que imitar a su presidente no sería tan buena idea", fue el posteo hecho por Caparrós que encendió la polémica.

Chatruc respondió la publicación con una frase muy picante: "Dios mío, también en fútbol tenemos que soportar su soberbia señor". Recordemos que Caparrós acostumbra a emitir sus opiniones en temas más políticos y sociales. Minutos después, el exfutbolista dobló la apuesta y citó el posteo del periodista con un mensaje que se viralizó al instante: "Cuando tu ego de intelectual te hace creer que sos brillante opinando cualquier estupidez de cosas que entendes muy poco".

Caparrós no se quedó de brazos cruzados y citó la respuesta de Chatruc donde intentó ponerle punto final al cruce exponiendo toda su experiencia en el campo: "No hay gente más desdichada que la que carece de humor. (Y por supuesto que de fútbol no entiendo nada. Son sólo 60 años viéndolo y 50 escribiendo sobre él: Goles, Olé, El País, New York Times... Pero no me rindo; aprenderé)".

El árbitro que expulsó a Franco Mastantuono reveló qué fue lo que le dijo

El día después de una actuación para el olvido, se dio a conocer qué fue lo que dijo Franco Mastantuono al árbitro para provocar su expulsión sobre el final de lo que fue derrota por 1-0 de Real Madrid a manos de Getafe, por la fecha 26 de LaLiga de España.

Después de terminado el encuentro se publicó el informe del árbitro Alejandro Muñiz Ruiz sobre las incidencias que ocurrieron, entre las que se menciona que el ex River calificó una decisión del colegiado como "una puta vergüenza", lo que propició que le mostrara la tarjeta roja. Según estipula las reglas de la competición, una roja directa por insultos tiende a incurrir en un castigo de dos partidos, con lo cual, a falta de confirmación oficial, el argentino no estará disponible en los compromisos ante Celta y Elche.

Tras la acción, los aficionados del equipo merengue, que ya le habían recriminado la pérdida de una pelota a los 88 minutos, le mostraron todo su descontento con una sonora silbatina mientras se retiraba del campo de juego. Mientras Mastantuono se retiraba del campo de juego, el entrenador de Real Madrid Álvaro Arbeloa no pudo evitar expresar su decepción por la situación, y se quedó mirando fijamente al extremo, como lo registraron las cámaras televisivas.

Esa frustración luego se extendió a su posterior conferencia de prensa, en la que se lamentó por las consecuencias que pueden tener esta y otras suspensiones para el próximo encuentro: "Lo de Mastantuono son cosas que no pueden pasar. Las amarillas de (Dean) Huijsen y (Álvaro) Carreras son cosas del juego. Pero vamos a tener tres bajas importantísimas en Vigo".

Estas ausencias impactan en un plantel blanco que ya viene golpeado por varias lesiones importantes, entre ellas las de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militao y Rodrygo.