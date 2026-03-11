No alcanzó: pese al gol de Enzo Fernández, el Chelsea cayó goleado frente al PSG

El campeón del mundo fue clave para su equipo, que no pudo sostener el empate en Francia y perdió por 5-2.

Paris Saint-Germain venció 4-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes en un partidazo, correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto francés, vigente campeón del torneo, se impuso en un encuentro con varias situaciones de gol y repleto de emociones. En el equipo inglés fue titular Enzo Fernández , quien además convirtió uno de los tantos.

El equipo dirigido por Luis Enrique abrió el marcador en la primera llegada clara del partido. A los 10 minutos, Ousmane Dembélé envió un centro al área que fue bajado de cabeza por João Neves. Bradley Barcola recibió el balón dentro del área y sacó un remate potente que venció al arquero Filip Jörgensen para establecer el 1-0 para el elenco parisino.

El PSG continuó generando situaciones ofensivas durante el primer tiempo. A los 15', el ganador del Balón de Oro estuvo cerca de ampliar la ventaja cuando su remate impactó en el travesaño. Los Blues respondieron con una jugada que casi termina en gol en contra de Willian Pacho, aunque el golero Matvey Safonov intervino para evitar la caída de su meta.

El empate del cuadro londinense llegó a los 28 minutos tras una jugada por el sector derecho. El ex River habilitó a Malo Gusto dentro del área y el defensor francés definió con un remate al medio del arco. La pelota superó las manos del guardameta ucraniano y significó el 1-1 parcial en el estadio galo.

El local volvió a ponerse en ventaja antes del cierre de la etapa inicial. A los 40', Cole Palmer intentó con un disparo que fue rechazado por Safonov. En el rebote, el anfitrión inició un contragolpe rápido que fue conducido por sus atacantes y terminó con una definición de Dembélé para estampar el 2-1.

Del tanto de Enzo Fernández al show de Kvaratskhelia

Durante el complemento, el compromiso mantuvo un desarrollo equilibrado y con muchísimas ocasiones de riesgo. A los 57 minutos, los ingleses lograron nuevamente la igualdad con una jugada iniciada por Pedro Neto. El delantero desbordó por la banda y envió un centro atrás que encontró al campeón del mundo dentro del área.

Gardelito abrió el pie y ejecutó su tiro con precisión para empujar la pelota al fondo del arco. De esa manera, estableció el 2-2 parcial. Sin embargo, los reyes de la competición recuperaron la ventaja a los 74', tras una acción que comenzó con un error en la salida del Chelsea. Jörgensen intentó iniciar la jugada desde el fondo pero el balón fue interceptado por Barcola. Khvicha Kvaratskhelia recibió la pelota y habilitó a Vitinha, quien definió por encima del arquero para el 3-2.

El conjunto parisino amplió la diferencia en los minutos finales con una acción individual del georgiano, que se hizo un hueco desde afuera del área y sacó un latigazo que se colgó del ángulo. En el cierre, para colmo, empujó un lindo centro de Vitinha y extendió la diferencia a tres gritos en la llave. Con este resultado, el PSG deberá sostener el triunfo la semana que viene en el siempre complicado Stamford Bridge.