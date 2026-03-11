Sorpresa: los motivos por los que el Chango Cravero dejará de ser el DT de Cipo

El entrenador será intervenido quirúrgicamente por una obstrucción en una válvula cardíaca: en una conferencia de prensa, contó detalles de su situación.

Después de una pretemporada repleta de ilusión para Cipolletti , la tranquilidad se interrumpió esta misma tarde, a apenas nueve días del debut del Capataz en el Federal A: Daniel Cravero anunció que no continuaría siendo el entrenador de la institución de cara a la próxima temporada. La confirmación fue llevada a cabo por el propio equipo a través de su cuenta oficial de redes sociales y, por supuesto, se esperaba la palabra del Chango, que decidió realizar una conferencia de prensa para desmenuzar los motivos de su sorpresivo paso al costado.

Marcelo Bastías , principal referente del fútbol profesional, expresó que la determinación fue de común acuerdo a raíz de una obstrucci ón en una válvula cardíaca que lo tiene a maltraer al DT, y que le impide cumplir con su tarea: "El club, por sobre todas las cosas, puso una persona encima con todo el acompañamiento que se le pueda brindar para que esté bien. Hubiese sido mucho más fácil que siga dirigiendo, que se infarte en la cancha y que se arregle con la ART que tiene, pero la decisión unánime de todos nosotros es que no trabaje".

Por otra parte, el dirigente contó que mantuvo una conversación con la pareja del estratega a modo de contención: "También hablé con tu esposa para comentarle tu situación, que se quede tranquila, porque Cravero está muy lejos de su familia y de sus amigos , vino en contra de todo eso porque quería estar acá".

WhatsApp Image 2026-03-11 at 8.31.49 PM (1) El DT se mostró afectado por la situación y aseguró que Cipo "ahora suma un hincha más".

"Pusimos en valor a la persona, y todo integrante acá lo va a respaldar. Alejandro Barbona va a dirigir el día viernes cuando debutemos, junto con algún ayudante; si tienen que ir dos, será así. Daniel no va a viajar a Córdoba por recomendación del médico, directamente. Se va a quedar acá, mañana empieza con el prequirúrgico y esa es la realidad", sentenció el miembro de la comisión.

El estratega, por su parte, se lamentó por no poder continuar con el proceso emprendido y que llevó al equipo a pelear de igual a igual con los equipos más importantes de la categoría: "Todas las cosas por algo pasan, lo bueno es que me pasó a mí y no a alguien de mi familia. Hay que ser fuerte y estar bien de la cabeza, con la ayuda de todos seguramente vamos a salir adelante, si Dios quiere". Por lo pronto, la intervención quirúrgica, a corazón abierto, sería la semana próxima.

"Se ha armado un muy buen plantel, ojalá que a Cipolletti le vaya bien y le va a ir bien, a la larga o a la corta los éxitos vienen. Hay que insistir, en algún lugar nos encontraremos todos festejando. Tenemos que meterle para adelante, veremos si después de la operación estaré aquí trabajando, pero seguro se van a encontrar un hincha más del equipo. La campaña fue muy buena y no terminamos bien, porque deberíamos haberla coronado con el ascenso", remarcó el orientador, dejando entrever su compromiso y cariño con el club.

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (3).jpg Cravero había renovado su contrato a fines del año pasado. Omar Novoa

"Los muchachos nuevos me decían 'vos me pediste y ahora no vas a estar...'. Se los había comunicado a cinco o seis chicos, lo tomaron con tristeza pero a la tarde ya nos estábamos entrenando otra vez. Uno cree que nunca le va a tocar, pero somos todos iguales. Los técnicos hoy sufrimos como locos, soy muy pasional y me tengo que tranquilizar. Estoy agradecido por todo lo que han hecho por mí", recalcó el santafesino. Posteriormente, Bastías añadió que emprenderán la búsqueda de un nuevo entrenador en el corto plazo.

Qué es la obstrucción en la válvula aórtica

La preocupación del orientador surgió cuando, en un par de oportunidades, sintió fatiga y falta de aire al salir a trotar, una actividad física que realizaba habitualmente: tras someterse a una serie de estudios médicos, una ecografía detectó una obstrucción en la válvula aórtica. Al tratarse de una emergencia que limita drásticamente el flujo sanguíneo del corazón al cuerpo, el rafaelino ya inició los trámites y será intervenido en Cipolletti.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 8.31.49 PM El rafaelino sería intervenido en Cipolletti la próxima semana.

La semana venía bárbaro

El elenco que milita en la tercera categoría del fútbol argentino había vivido un martes soñado. Al mediodía presentó su colectivo propio, comprado con fondos genuinos y ploteado con los colores albinegros. Por la tarde, dio a conocer la indumentaria oficial para el 2026 y anunció, de manera sorpresiva, un refuerzo proveniente de la Primera Nacional: Claudio Mosca.

La pretemporada se venía desarrollando a buen ritmo, con pocos amistosos pero productivos, como aquel en el que derrotó a Atlético Regina mostrando tramos de juego colectivo y solidez defensiva. Para el fin de semana estaba pensado un amistoso contra Deportivo Rincón, que sería el último antes del debut.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 8.31.50 PM Cravero estuvo acompañado por Bastías, quien advirtió que emprenderán la búsqueda de un nuevo técnico.

Pero todo lo que generaba entusiasmo y motivaba de cara al inicio de la actividad oficial, pasó a ser incertidumbre con el anuncio de la salida del Chango, que al igual que el año pasado fue clave para el armado del plantel junto a la dirigencia. Cipo visitará a Atenas de Río Cuarto en el debut del Federal el próximo viernes 20 de marzo. A más de una semana del comienzo del certamen, el albinegro se quedó sin técnico.