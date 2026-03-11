Golpazo inesperado en Cipo: el Chango Cravero dejó de ser el DT

La noticia fue anunciada este miércoles por la tarde a través de las redes sociales del club.

Cravero no seguirá al frente del Capataz. Una noticia que sorprende a todos.

Cuando todo parecía estar en orden y la pretemporada de Cipo entusiasmaba a sus hinchas, jugadores, dirigentes y público en general, una noticia repentina e inesperada sacude al fútbol regional. Daniel "el Chango" Cravero no continuará como entrenador del Capataz, que a nueve días del debut en el Federal A se quedó sin DT.

La novedad fue informada por la institución a través de sus redes sociales y circuló rápidamente. Se anunció una conferencia de prensa, encabezada por Marcelo Bastías, encargado del fútbol profesional del club, para hablar de la situación. Será a las 19:30 en la sede ubicada sobre calle Mengelle.

Las incógnitas pasan por las razones de la salida del técnico, que estaba por encarar su segundo año consecutivo al frente del equipo, y sus posibles reemplazantes.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (27) Omar Novoa

La semana venía bárbaro

El club Cipolletti había vivido un martes soñado. Al mediodía presentó su colectivo propio, comprado con fondos genuinos y ploteado con los colores albinegros. Por la tarde, dio a conocer la indumentaria oficial para el 2026 y anunció, de manera sorpresiva, un refuerzo proveniente de la Primera Nacional: Claudio Mosca.

cipo refuerzo mosca

La pretemporada se venía desarrollando a buen ritmo, con pocos amistosos pero productivos, como aquel en el que derrotó a Atlético Regina mostrando trazos de juego colectivo y solidez defensiva.

Para el fin de semana estaba pensado un amistoso contra Deportivo Rincón, que sería el último antes del debut.

Pero todo lo que generaba entusiasmo y motivaba de cara al inicio de la actividad oficial, pasó a ser incertidumbre con el anuncio de la salida del Chango, que al igual que el año pasado fue clave para el armado del plantel junto a la dirigencia.

Cipo visitará a Atenas de Río Cuarto en el debut del Federal 2026 el próximo viernes 20 de marzo. A nueve días del comienzo del certamen, el albinegro se quedó sin técnico.

comunicado cipo 2

Los números del primer año de Cravero

FASE REGULAR: 18 partidos jugados

RESULTADOS

* Victorias: 13 – 7L / 6V

* Derrotas: 4 – 3V / 1L

* Empates: 1 (L)

GOLES

* A favor: 31 – mayor victoria 4 a 0 F3 ante Brown (L)

* En contra: 13 – mayor cantidad de goles recibidos en un partido, F2 3 a 2 SdM (V)

FASE CAMPEONATO: 8 partidos jugados

RESULTADOS

* Victorias: 1 L

* Derrotas: 4 – 2L / 2V

* Empates: 3 – 1L / 2 V

GOLES

* A favor: 3 – mayor victoria 3 a 1 F3 ante Kimberley (L)

* En contra: 7 – mayor cantidad de goles recibidos en un partido, F2 2 a 0 Argentino MM (V)

PLAY OFF REVÁLIDA: 2 partidos jugados

* Derrota: 1 V

* Empaten: 1 L

GOLES

* A favor ninguno,

* 1 en contra

TOTAL 28 PARTIDOS DIRIGIDOS

* Victorias: 14 (8L / 6V)

* Empates: 5 (3L / 2V)

* Derrotas: 9 (3L / 6V)

Goles: 31 a favor, 24 en contra