La insólita mano al estilo voley de un jugador de Tigre que le dio el empate a Vélez

Un jugador de Tigre fue superado por el afán de quitar el balón y terminó generando un penal inesperado.

Tigre le otorgó a Vélez un penal insólito , evitable según la impresión que generó a primera vista una jugada que marcó el resultado del encuentro. Como si fuera voley, el defensor Federico Álvarez le pegó a la pelota con la mano generando que el árbitro del encuentro decida sancionar el disparo desde los doce pasos.

Corrían los 20 minutos de la segunda etapa cuando el defensor fue a buscar a Lisandro Magallán para quitarle el balón y evitar una jugada comprometedora de gol. Sin embargo, cuando la jugada se iba del área y el defensor del fortín estaba lejos y de espalda al arco, el afán por robar el balón hizo que termine impactando la pelota con la mano.

Sancionado el penal por el árbitro Leandro Rey Hilfer, el delantero Brian Romero definió con categoría para estampar la igualdad 1-1 definitivo en el encuentro por la fecha 10 del Torneo Apertura.

La emoción de un reconocido periodista tras el debut se su hijo en Primera División

El partido entre Tigre y Vélez en Victoria dejó una imagen emotiva que recorrió los medios locales debido a la emoción de un padre al ver debutar a su hijo en la Primera División del fútbol argentino. Más allá del nombre del reconocido periodista, detrás de esa imagen aflora el rol de padre.

Hernán Feler fue enfocado por las cámaras de la transmisión oficial del encuentro mientras estaba sentado en la tribuna esperando el debut de su hijo Luca, quien tocó la Primera División por decisión del técnico Guillermo Barros Schelotto. Luego de un extenso período de espera, el DT del Fortín lo llamó cuando faltaban seis minutos del tiempo adicional para que termine el encuentro. Por ese motivo Feler no pudo contener la emoción y sus ojos mostraron las lágrimas sinceras por lo que estaba viviendo.

"No es que recién empieza, esto empezó hace mucho años. Es una continuidad del esfuerzo de 12 años pero él sabe que no hay momento para relajarse ni tiempo para distraerse, que hay que seguir y no creerse nada. Tiene la cabeza muy bien, está muy bien parado así que confío en que pueda seguir creciendo día a día", contó Hernán tras el encuentro en el estadio José Dellagiovanna.

Por otra parte, acongojado y con una emoción evidente, reveló: "Es una emoción dificil de explicar. Uno se la pasa delante de cámara y con un micrófono hablando todo el tiempo y diciendo cosas, pero no sé qué decir. Estoy muy emocionado y feliz por mi hijo, era un día que esperábamos mucho tiempo. No pensamos que iba a ser tan rápido y estamos muy contento por él que lo esperó tanto y luchó por este día".

Luego, Luca se expresó sobre las sensaciones que le generó el llamado del CT para saltar al campo de juego: "Fue muy rápido, me saqué la pechera rápido y me acerqué a la línea para entrar. Lucas estaba con una molestia y me tocó entrar a mí. Me dijeron que estuviera tranquilo, palabras de apoyo. Intenté hacerlo de la mejor manera, concentrarme, eran unos pocos minutos y tenía que hacerlo bien, así que muy contento y feliz de que se me dio", completó antes del abrazo con su padre.

Por su parte el Guille se deshizo en elogio al ser consultado por el joven jugador: "Opté por él porque se mereció estar ahí. Si salía alguien de su posición como Robertone tenía que entrar él. Es un jugador muy inteligente, física y técnicamente muy bueno".